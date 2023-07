Eine Mittwochnacht Ende Juli gegen 1.30 Uhr in Weingarten: Johanna Wolf und ihr kleiner Sohn schlafen tief und fest, als eilige Schritte und Rufe sie wecken. Noch benommen vom Schlaf schaut sie aus der Tür — und sieht Feuer in der Wohnung ihrer Mitbewohnerin, die auf Nachtschicht ist und deshalb nicht zu Hause. Ein weiterer Mitbewohner versucht mit einem nassen Handtuch und dem Feuerlöscher der Flammen Herr zu werden, dann fällt der Strom aus.

Alle anwesenden Bewohner flüchten aus dem Haus in der Scherzachstraße und müssen zusehen, wie ihr Hab und Gut entweder verbrennt, oder durch den Rauch vergiftet wird. Als mehrere Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser anrücken, schlagen die Flammen bereits aus dem Fenster.

Erinnerungsstücke an die Eltern verloren

Jasmina Seibold ist 21 Jahre alt, kommt von der Arbeit nach Hause und steht vor ihrem verkohlten Zimmer. Vor vier Jahren hatte sie ihre Mutter und vor zwei Jahren ihren Vater verloren. Jetzt hat sie nicht einmal mehr Erinnerungsstücke von ihnen. Alles ist verbrannt. „Ich habe noch Kleidungsstücke von Papa aufbewahrt, die sind jetzt auch weg“, sagt sie. Trotz der Erlebnisse wirkt sie gefasst.

In der Brandnacht hat Oberbürgermeister Clemens Moll dafür gesorgt, dass alle Bewohner in einem Hotel unterkommen. Doch auch Tage später kann sich Jasmina Seibold kaum mit ihrem Verlust auseinandersetzen, denn sie muss schnellstmöglich eine Wohnung finden, viel Organisatorisches regeln und alles Lebensnotwendige wieder einkaufen. Warum der Brand in ihrer Wohnung ausgebrochen ist, ist bislang unklar, die Polizei ermittelt.

In Baienfurt hat sie noch eine Großmutter, in deren Wohnung kann sie jedoch nicht bleiben, weil dort Hunde verboten sind. Das Haustier von Jasmina Seibold überlebte, weil es sein Frauchen zur Nachtschicht begleitet hatte. Auch die beiden Zwergkaninchen von Studentin Johanna Wolf sind wohlauf, weil sie in ihrem Käfig auf dem Balkon leben. Wolf muss sich nun wie ihre anderen drei Mitbewohner um eine Firma kümmern, die Möbel, Kleidung, Kuscheltiere und ähnliches vom giftigen Ruß reinigt. „Wir müssen erst einmal alles wieder kaufen: Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Toaster, Wasserkocher und so“, sagt die 31–jährige Johanna Wolf.

Gute WG–Gemeinschaft löst sich auf

Das ganze Haus ist unbewohnbar geworden. Keiner der zwölf Hausbewohner, die in den beiden betroffenen Wohngemeinschaften lebten, hätte eine Hausratversicherung besessen, so Wolf. Sehr wahrscheinlich blieben daher auch alle auf den Kosten sitzen, es sei denn, die Entstehung des Feuers kann geklärt werden und es ergebe sich ein anderer Versicherungsfall — etwa, dass die Versicherung des Vermieters für den Verlust aufkommen müsste. Das sei jedoch unwahrscheinlich. Und das ist nicht das einzige Problem der ehemaligen Wohngemeinschaft.

Ich glaube aber nicht, dass noch einer dahin zurückmöchte. Jeder versucht gerade verzweifelt für sich, wieder eine WG oder kleine Wohnung zu finden. Johanna Wolf

Ein Gutachter, der am zweiten Tag nach dem Brand kam, habe gesagt, dass sofort alle in der WG aus ihren Zimmern hinausmüssten. Einige haben sich wieder ein Hotelzimmer genommen, andere kamen bei Verwandten unter. Die Stadt Weingarten hat den Betroffenen vorübergehend zwei städtische Wohnungen angeboten. Da diese Unterkünfte nur mit dem Mindesten ausgestattet sind und auch nicht klar ist, wer in absehbarer Zeit noch in der Unterkunft einziehen wird, wollen sich Jasmina, Johanna und die anderen jungen Menschen dort nicht auf unbestimmte Zeit niederlassen.

Sechs Monate würde es angeblich dauern, bis die Zimmer in der Scherzachstraße saniert sind. „Ich glaube aber nicht, dass noch einer dahin zurückmöchte. Jeder versucht gerade verzweifelt für sich, wieder eine WG oder kleine Wohnung zu finden“, sagt Johanna Wolf, obwohl sie traurig darüber ist, dass sich die gute WG–Gemeinschaft auflöst.

Rußniederschlag enthält meist giftige Stoffe

Zur angespannten Stimmung kommt hinzu, dass sich die Betroffenen teilweise alleingelassen fühlen. Mitbewohner und Student Lasse Medinger, der zur Brandzeit in Stuttgart war, ärgert sich wie auch die anderen über die Informationspolitik: „Uns werden keine Infos gegeben. Wir wissen nicht, wie die nächsten Schritte aussehen und was wir machen müssen. Der Vermieter nimmt sich ziemlich raus und überlässt uns das meiste.“

Etwa die Entsorgung der verunreinigten Gegenstände. Die Gutachter würden zudem teilweise gegensätzliche Angaben machen, in erster Linie, was die Vergiftung der Wohnung angeht. „Wir lebten noch einen ganz Tag nach dem Brand in unseren Wohnungen, haben dort gekocht und alle, hatten schon Halsweh von der rußigen Luft“, sagt Medinger. Erst am Folgetag habe man ihnen gesagt, dass die Luft durch den Rauch kontaminiert ist.

Nachgefragt Vorbeugung ist wichtig Feuerwehrkommandant Horst Romer erzählt, was im Brandfall zu tun ist. Die Feuerwehr kann den Hausherrn beraten. Wer legt fest, ob ich meine Wohnung nach einem Brand noch betreten darf? Das liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Hausherrn, also des Eigentümers. Die Feuerwehr kann beratend zur Seite stehen. Hilfreich für die Einschätzung ist ein Hinweispapier des Landratsamtes im Umgang mit „kalten Brandstellen“. Was zu tun und zu beachten ist, hängt sehr vom Verschmutzungsgrad ab und muss im Einzelfall bewertet werden. Was für Giftstoffe werden bei einem Wohnungsbrand freigesetzt? Grundsätzlich entstehen bei jeder Verbrennung Dioxine, also giftige Stoffe. Was genau, hängt allerdings stark davon ab, was beziehungsweise welche Stoffe verbrennen und in welcher Konzentration sie dann vorkommen. Was sollte derjenige zuerst tun, wenn er seine Wohnung oder sein Haus durch einen Brand verloren hat? Auch hier sollte man das Hinweispapier des Landratsamtes beachten. Muss länger saniert werden, lohnt sich der Blick auf den Wohnungsmarkt. Im Extremfall wird einem die Stadt eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Wichtig ist aber auch die Vorbeugung: Jeder sollte sich versicherungstechnisch entsprechend absichern. Anm. d. Red.: Das Hinweispapier ist auf der Homepage des Landratsamtes www.rv.de zu finden.

Denn: Nachdem alles abgekühlt ist, was gebrannt hat, verteilt sich Ruß-/Rauchniederschlag in den Räumen und legt sich auf die Einrichtung. Er kann giftige Stoffe enthalten. In vielen Fällen können die Schadstoffe durch eine Reinigung der Gegenstände und Flächen aber beseitigt werden, so das Landratsamt Ravensburg.

Während die ersten Reinigungsmaßnahmen in der Scherzachstraße bereits umgesetzt werden, gehen die ehemaligen Bewohner einkaufen. Lebensmittel und Duschsachen haben jetzt Priorität Nummer eins, sagen sie. Und eine kleine Hausapotheke, bestehend aus Fiebersaft und Kopfschmerztabletten. Weiter geht es mit Bettwäsche und Küchenutensilien. Sie werden erst Stück für Stück merken, was ihnen plötzlich alles fehlt — bis sie wieder an ein Leben denken können wie zuvor, werden Monate ins Land ziehen.

Spenden

Die Stadt hat ein Spendenkonto zur Verfügung gestellt. Kreissparkasse Weingarten, IBAN: DE78 6505 0110 0086 5002 70, Verwendungszweck: Hilfe Brandopfer.

Wer eine Wohnung zur Miete anbieten möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung unter der Nummer 0751/405101 oder per Mail an [email protected] wenden.