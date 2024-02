Sich mit dem Grundgesetz fotografieren lassen

Zusammen mit verschiedenen Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen aus Weingarten organisiert die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart das ganze Jahr über eine Reihe zu 75 Jahre Grundgesetz und 75 Jahre BRD. In diesem Zusammenhang gibt es am Mittwoch, 14. Februar, um 12.30 Uhr aus dem Münsterplatz in Weingarten eine Fotoaktion. Interessierte können sich für das große Plakat zu der Veranstaltungsreihe mit dem Grundgesetz fotografieren lassen.