Weingarten

Seitenspiegel eines VW beschädigt

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0751/8036666 entgegen. (Foto: dpa )

Den Seitenspiegel eines VW, der am Straßenrand abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr in der St. -Longinus-Straße in Weingarten beschädigt.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 16:05 Von: sz