Seifferer muss sich im Halbfinale geschlagen geben

Maike Nägele und Kent Müller haben die Topkonkurrenzen bei den Ribo Open beim TC Weingarten gewonnen. Das Tennisturnier zählt zur deutschen Rangliste und es gab ein respektables Preisgeld zu gewinnen. Neben Topspielern kamen an den drei Turniertagen auch viele Zuschauer auf die Anlage. Sie sahen sehenswerte Partien.

Bei den Herren A erreichten drei gesetzte Ranglistenspieler das Halbfinale. Dazu kam Benjamin Seifferer, Mitorganisator des Turniers und Spitzenspieler des TCW. Seifferer besiegte im Achtelfinale Niklas Klein vom TC Leutkirch, die Nummer 446 der deutschen Rangliste, in zwei Sätzen. Das Halbfinale verlor der Weingartener gegen den topgesetzten Luka Shane Eble (SV Böblingen, DRL 234) nach knapp drei Stunden mit 3:6, 6:7. Das kräftezehrende Halbfinale war offenbar nicht spurlos an Eble vorbei gegangen, denn im Finale verlor er gegen den an Position zwei gesetzten Kent Müller (TEC Waldau, DRL 314) in zwei Sätzen.

Bei den Damen A trafen in Maike Nägele (Spfr. Schwendi, DRL 244) und Pauline Glöckner (SV Böblingen, DRL 278) die topgesetzten Spielerinnen im Endspiel aufeinander. Hier zeigte Nägele laut Mitteilung, dass sie die Spitzenposition zurecht eingenommen hatte. Mit 6:2, 6:3 holte sie sich den Titel und das Preisgeld.

Eine Überraschung gab es im Feld der Herren B. Der ungesetzte Moritz Schell vom TSV Eschach gewann gegen die gesetzten Lukas Gindele, Daniel Sorg und Eric Förster. Im Finale traf Schell auf Maximilian Hangleiter vom TC Weingarten, der unter anderem den topgesetzten Sasa Gladovic vom TC Blaubeuren im Match–Tiebreak bezwang. Im Finale führte Schell mit 6:4, 4:3, als Hangleiter aufgeben musste.