Eröffnet von Standarte und Präsidium der Vereinigung wird als erstes die gastgebende Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 e.V. durch die Gassen ziehen: Breisgau - Ofaloch! Das Narrentreffen findet im Umzug seinen Höhepunkt.

Den Plätzlern folgen tausende Narren und Musiker aus Deutschland und der Schweiz. Sie kommen von Alb und vom Bodensee, vom Rhein und - eine Zunft: Lindau - aus Bayern.

Insgesamt sind es 74 Zünfte, die sich an diesem Sonntag beim Narrensprung präsentieren. Die 68 Mitgliedszünfte der VSAN - sie treffen sich nur alle vier Jahre - und sechs Partner der Vereinigung.

Welche Zunft im Umzug an welcher Stelle läuft, legt ihre Anfahrtsstrecke fest. Das heißt: Die mit der weitesten Entfernung springen vorne, die Zünfte aus der Nachbarschaft weiter hinten. So soll jeder Narr auch irgendwann am Sonntagabend - glückselig - wieder nachhause kommen.