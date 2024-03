Schwierige Aufgaben für Oberschwabens Handballer

Sowohl der TV Weingarten als auch der TSB Ravensburg stehen am Samstag in der Handball-Bezirksliga vor großen Herausforderungen. Der TVW trifft zu Hause auf den Tabellenzweiten TSG Söflingen II, die Rams spielen beim Tabellendritten BW Feldkirch.

Bezirksliga: TV Weingarten - TSG Söflingen II (Sa., 20 Uhr/Großsporthalle)

Der TVW tritt gegen die nächste Topmannschaft an. Weingarten trifft zu Hause auf den Tabellenzweiten TSG Söflingen II. Nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen und einem Heimsieg gilt es für den TVW, im Kampf um den vierten Tabellenplatz wieder zu punkten. Dafür spricht, dass die Handballer um Kapitän Niklas Zülke heimstark sind und noch keine Niederlage in eigener Halle einstecken mussten. Die TSG wird laut Mitteilung aber ein harter Brocken.

Rein tabellarisch sind die Ulmer Favorit, im Hinspiel musste Weingarten eine deutliche Niederlage einstecken. Die Söflinger haben allerdings auswärts Schwierigkeiten. So verloren sie zuletzt knapp in Dornbirn und auch das Derby gegen den SC Lehr ging deutlich verloren. Während die TSG zu Hause noch ohne Niederlage ist, gab es die Punktverluste alle in fremden Hallen - das sind deutliche Parallelen zum TV Weingarten. Der freut sich daher auf sein Heimspiel.

Bezirksliga: BW Feldkirch - TSB Ravensburg (Sa., 20 Uhr)

Nach dem ganz wichtigen Erfolg in der vergangenen Woche in Dornbirn geht es für die Ravensburg Rams erneut nach Österreich. Der Landesligaabsteiger hat als Ziel den direkten Wiederaufstieg aufgerufen und liegt derzeit aussichtsreich auf Platz drei.

In Spielertrainer Petar Roganovic hat Feldkirch einen Ausnahmespieler in seinen Reihen. Zusammen mit Kassian Matt ist er nicht selten für die Hälfte der Feldkircher Tore verantwortlich. Was den Rams Mut machen kann: Fünf ihrer sieben Minuspunkte haben sie die Österreicher in den vergangenen sechs Partien eingefangen.