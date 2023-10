Schüler wählen neuen Jugendgemeinderat

Die Kandidaten für die Jugendgemeinderatswahlen 2023 stehen fest. Wer von ihnen das Rennen um einen der neun Sitze in Deutschlands ältestem aktiven Jugendgemeinderat macht, entscheidet sich am Donnerstag, 9. November. Dann werden die Wahllokale in den Schulen für die Wahl der neuen Mitglieder geöffnet und die Schüler der achten Klassen an den Weingartener Schulen wählen die neuen Ratsmitglieder.

Neben den Kandidierenden sind auch die Sprecher des Jugendgemeinderats und die amtierenden Mitglieder des Jugendgemeinderats auf die neuen Gesichter gespannt. Im Vorfeld der Wahlen stellen sich die Kandidaten vor und werben bei ihren Schulkameraden um Stimmen.

Die Wahl wird von den Lehrern der Schulen gemeinsam mit der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates organisiert.

Wählen können alle Schüler der achten Klassen in Weingarten. Die Wahlen werden von den begleitenden Lehrerinnen und Lehrern vor Ort in den jeweiligen Schulen durchgeführt. Gewählt werden können Schüler der achten Klassen. Jedes Jahr werden im Jugendgemeinderat neun Sitze neu besetzt. Die Sitzverteilung ist von der Gesamtschülerzahl der jeweiligen fortführenden Schule abhängig.

Die Sitzverteilung sieht in diesem Jahr folgendermaßen aus: Gymnasium Weingarten: zwei Sitze; Realschule Weingarten: zwei Sitze; Talschule: ein Sitz; Schussentalschule: ein Sitz; Geschwister-Scholl-Schule: ein Sitz; Bildungszentrum St. Konrad: zwei Sitze;

Das Amt eines Jugendgemeinderats erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Amtsperiode der Jugendgemeinderäte beträgt drei Jahre. Daran anschließend haben die Jugendgemeinderäte die Möglichkeit sich für weitere zwei Jahre von den Mitgliedern des Jugendgemeinderats wählen zu lassen. Aktuell zählt der Weingartener Jugendgemeinderat rund 20 Mitglieder, die sich für die Wünsche und Belange der Jugendlichen in Weingarten einsetzen.