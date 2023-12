Durch den massiven Schneefall Anfang Dezember ist die Dachkonstruktion des neuen Kickkäfigs in Weingarten in sich zusammengebrochen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Der Schaden lasse sich noch nicht beziffern, für ihn komme jedoch das Subunternehmen auf. Die Fertigstellung des Mini-Spielfelds verschiebe sich damit auf frühestens Ende Januar 2024.

Auch ein Eckpfeiler ist kaputt

Bei einem Ortstermin wenige Tage nachdem der Neuschnee den Schaden angerichtet hatte, stellte die Stadt fest: Die Dachkonstruktion einschließlich der Stahlverbindungselemente sind zerstört. Auch einer der vier Eckpfeiler sei in Mitleidenschaft gezogen worden und noch am selben Tag durch das Subunternehmen ausgetauscht worden. Es wird für den Schaden aufkommen, da der Bau noch nicht abgenommen war.

20.000 Euro fehlen immer noch

Die Experten gehen derzeit davon aus, dass die Ursache auf eine defekte Aufhängevorrichtung des Dachnetzes zurückzuführen ist, das sich nicht gelöst hatte und schließlich zu der Überlastung führte. Die gesamte Konstruktion samt Netzen und Seilen wird laut Stadtverwaltung derzeit im Werk eingehend untersucht. Die Dachkonstruktion und vor allem die Stahlverbindungselemente zu den Stützen werden neu hergestellt. Die Baustelle war zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs umfriedet und gesichert, verletzt wurde niemand.

Der Kickkäfig kostet 150.000 Euro. 100.000 Euro davon hat der Jugendgemeinderat gemeinsam mit der Stadt über Sponsoring und Spenden gesammelt, 50.000 zahlte die Stadt selbst. Zuletzt fehlten noch 20.000 Euro, weil der Bau teurer wurde als geplant.