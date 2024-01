Nach einem Persönlichkeitstest bei einem Experten kam heraus: Polizei als Beruf, das passt nicht zu Benjamin Herzhauser. Baumlehre wäre eher ein Bereich für ihn. Heute ist der 35-jährige Revierleiter in Weingarten und fühlt sich an der genau richtigen Stelle. Im Interview spricht er über die Stadt, Herausforderungen bei der Polizei, seine Ziele und auch über ganz Persönliches.

Seit einem viertel Jahr sind Sie nun Revierleiter in Weingarten. Sind Sie gut angekommen?

Als Kollege von außerhalb wird man zunächst zurecht kritisch beäugt. Aus meiner Sicht hat die Integration aber gut funktioniert (lacht). Ich fühle mich wohl, für mich hätte es nicht besser laufen können. Und in Ravensburg habe ich mit meiner Partnerin eine schöne Wohnung ergattern können.

Wie sind Sie zur Polizei gekommen?

Das war ganz interessant. Ich hatte nach dem Abitur bei einem Fachmann in Berlin ein Persönlichkeitsprofil erstellen lassen. Heraus kam, dass es drei Bereiche für mich gibt, in denen ich arbeiten könnte: Psychologie, Baumlehre oder Medizin. Polizei, sagte er, passe eher weniger zu mir. Tatsächlich hat die Polizei aber meine Interessen vereint. Mein Traum war es, für den Menschen da zu sein, indem ich Gerechtigkeit im Zusammenleben schaffen kann. Meine Ausbildung begann ich 2009 in Biberach, das Studium in Villingen-Schwenningen.

Wo haben Sie zuletzt gearbeitet und wo wollen Sie noch hin?

Ich habe in Heidelberg gelebt und in Mannheim gearbeitet. Eigentlich komme ich aber aus Kressbronn. Nach einigen Jahren hat sich dann der Wunsch entwickelt, eine Rolle mit mehr Verantwortung zu übernehmen und darum bin ich jetzt erst einmal da, wo ich hinwollte.

Wie genau sieht Ihre Arbeit aus?

Ich entwickle das Polizeirevier in sämtlichen Bereichen wie Personal und Ausstattung weiter. Außerdem koordiniere ich mit meiner Führungsgruppe Einsatzlagen. Wir definieren, wo wir Schwerpunkte setzen können und was unsere Ziele sind. Bei größeren Einsätzen bin ich aber auch dabei, wie etwa beim Großen Narrentreffen.

Zuletzt war die Weingartener Polizei in den nationalen Medien, weil Beamte auf einen Messerangreifer geschossen und ihn verwundet haben. Können Sie dazu etwas sagen?

Da die Ermittlung noch laufen, nein. Ich kann nur sagen:

Schießen zu müssen, ist eine der belastendsten Situationen für Polizeibeamte. Benjamin Herzhauser

Ich bin froh, dass es bei mir persönlich bislang nicht notwendig geworden ist.

Wie viele Beamte arbeiten in Weingarten?

Wir haben 86 personelle Haushaltsstellen - dazu gehören aber auch die Polizeiposten in Bad Waldsee und Altshausen. Wobei nicht die Anzahl von Einsatzkräften auf dem Papier entscheidend ist, sondern die Anzahl tatsächlich verfügbarer Streifenwagenbesatzungen. Davon haben wir durch die zentrale Einsatzführung beim Polizeipräsidium jederzeit genug, um uns um die Belange der Bürger zu kümmern.

Die Gewalt gegenüber Polizeibeamten nimmt seit Jahren zu. Welche Gründe könnte es dafür geben?

Das lässt sich nur schwer pauschal beantworten, denn es gibt viele Gründe dafür, die unterschiedlich zusammenhängen. Sei es zum Beispiel der gesellschaftliche Wandel, der zu fehlendem Respekt führt. Das ist etwas, wofür ich mich besonders einsetze - für Respekt innerhalb der Polizei und zwischen den Bürgern und der Polizei. Man muss wissen, was den anderen bewegt und warum er auf eine gewisse Weise gehandelt hat.

Welche Entwicklungen gibt es innerhalb der Polizei?

Klar ist, dass sich unsere Behörde dem stetigen Wandel ebenfalls anpassen muss, gerade auch seitens der Bürokratie. In Sachen Digitalisierung machen wir ebenfalls Fortschritte. Wir können beispielsweise viele Vorkommnisse vor Ort mit Mobiltelefonen erfassen. Das bedeutet, dass die Einsatzkräfte im Revier kürzer am PC sitzen und dafür mehr Präsenz auf der Straße zeigen können.

Was haben Sie für einen Eindruck von Weingarten?

Die Stadt ist schön und macht durch die Basilika viel her. Außerdem gibt es die Hochschulen und die festen Verbindungen mit dem ganzen Schussental - das gefällt mir.

Weingarten ist zudem eine sichere Stadt. Sicherheit messbar zu machen, ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Hier spielen neben den Zahlen der Kriminalstatistik auch weichere Faktoren wie zum Beispiel das Sicherheitsgefühl eine Rolle. Benjamin Herzhauser

Das wird aber von jedem Menschen individuell empfunden. Nimmt man sich die „harten Fakten“ vor und sieht sich die Straftatentwicklung innerhalb der Stadt an, sieht man, dass die Anzahl der registrierten Straftaten im Jahr 2022 zurückging. Das muss man hervorheben, weil es diesen Trend nicht in allen vergleichbar großen Städten gibt.

Wo sind Sie außer in Weingarten denn gern unterwegs?

In den Bergen. Unser Hobby ist das Klettern. Ich sitze aber auch gern zu Hause und spiele Gitarre, Klavier und Mundharmonika. Bei der Gitarre bin ich voll motiviert, habe mir das Instrument mit Lernprogrammen auf Youtube beigebracht.

Wie würden Sie sich in drei Begriffen beschreiben?

Empathisch, höflich und begeisterungsfähig.

Wie wichtig ist die Familie für Sie?

Das sind die Menschen, die man sich nicht aussuchen kann, die einen aber auch nehmen, wie man ist. Ich erfahre da einen großen Rückhalt und freue mich sehr darüber, nun wieder in der Nähe der Familie zu leben.

Wie Ihr Vorgänger Nicolas Riether sind Sie kein Fan von Hunden ...

Das stimmt. Ich wurde nie gebissen, kann aber nichts mit ihnen anfangen.

Im Gegensatz zu Ihrem Stellvertreter Wolfgang Stumpf.

Richtig. Er hat zwei Hunde, von denen er einen zum Mantrailer ausgebildet hat. Er nimmt an der Suche Vermisster teil. Nächsten Sommer verabschiedet sich Wolfgang Stumpf aber in den Ruhestand. Wer dann meine rechte Hand wird, ist noch offen.