RWU startet mit 256 Erstsemester-Studierenden ins Sommersemester

Zum Semesterauftakt hat die RWU 256 Studierenden im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten begrüßt. OB Clemens Moll eröffnete die Veranstaltungen und hieß die neuen Studentinnen und Studenten in der Hochschulstadt willkommen: „Ich wünsche Ihnen ein spannendes Studium und eine tolle Zeit hier bei uns in Weingarten.“ Zum Sommersemester starten 20 Bachelor- und Masterstudiengänge an der RWU. Am stärksten nachgefragt sind die Bachelorstudiengänge BWL und Management sowie Soziale Arbeit, die auch die größten Anfängerzahlen aufweisen. Das Gleiche gilt für den englischsprachigen Bachelorstudiengang Electrical Engineering and Information Technology. Beim Tag der Initiativen und Institutionen hatten die Erstsemester-Studierenden die Möglichkeit, die Hochschulgruppen der RWU kennenzulernen, zum Beispiel das Formula Student Team (Foto: RWU).