RWU für familiengerechte Arbeits- und Studienbedingungen ausgezeichnet

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hat das Zertifikat mit Prädikat zum Audit familiengerechte Hochschule erhalten. Das Zertifikat mit Prädikat steht für die besondere Anerkennung langjähriger, nachhaltiger Gestaltung familiengerechter Arbeits- und Studienbedingungen und gilt als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte Vereinbarkeitspolitik. Die RWU führt seit 2015 die Auszeichnung familiengerechte Hochschule und hat nun das vierte Audit erfolgreich durchlaufen.

Familiengerecht an der RWU bedeutet Vereinbarkeit von Arbeit und auch vom Studium mit Familienaufgaben. Die Angebote - wie Sonderregelungen in der Studien- und Prüfungsordnung, mobiles Arbeiten, die Pflegelotsin oder das Eltern- Kind-Büro - richten sich dabei an Studierende und Beschäftigte sowohl mit Kindern, als auch an diejenigen, die Angehörige pflegen.