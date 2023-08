Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht am Montag gegen 18.30 Uhr die kurze Abwesenheit einer Frau ausgenutzt und deren Rucksack in der Briachstraße entwendet. Die 23–Jährige stellte ihr Gepäck bei ihrer Rückkehr zum dortigen Studentenwohnheim auf dem Parkplatz ab und brachte es nach und nach in ihre Wohnung. Der Dieb nutzte dies aus und entwendete den Reiserucksack des Herstellers VauDe, in dem sich persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro befanden. Hinweise zum Täter sowie zum Verbleib des Rucksacks nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.