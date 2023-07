Dass sie zu den besten der Welt gehören, haben die Mitglieder des RoboLab–Teams der Hochschule Ravensburg–Weingarten (RWU) bei der Weltmeisterschaft im französischen Bordeaux bewiesen.

Dort erreichte das Team unter der Leitung von Benjamin Stähle vom Institut für künstliche Intelligenz an der RWU, mit Platz acht unter 35 Teams aus insgesamt 15 Ländern ein sehr gutes Ergebnis: „Wir freuen uns wirklich sehr und sehen uns in unserer Arbeit bestätigt“, so Stähle.

Nächster Halt: Eindhoven

Angetreten war das Team in der sogenannten „@HomeLiga“. Hier müssen Roboter Aufgaben im Haushalt erledigen. Mit 5000 teilnehmenden Robotern aus über 40 Ländern und Zehntausenden Zuschauern ist der „Robocup“ das größte Event der Robotikszene weltweit. Gewonnen hat die „@HomeLiga“ das Team aus Süd–Korea.

Im kommenden Jahr findet das Event im niederländischen Eindhoven statt. Hier werden sich die Weingartener Entwickler erneut der internationalen Konkurrenz stellen.