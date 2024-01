Restkarten für Ball im Savoy erhältlich

Die Kammeroper Köln gastiert gemeinsam mit den Kölnern Symphonikern mit Paul Abrahams Meisteroperette Ball im Savoy am Sonntag, 28. Januar, um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben.

„Es ist so schön am Abend bummeln zu geh’n“ - der jüdisch-ungarische Komponist Paul Abraham hat diese Aussage nicht nur wörtlich genommen, sondern ihr auch als große Shownummer in seiner Operette Ball im Savoy ein Denkmal gesetzt. In drei Akten erzählt Abraham vom frisch vermählten High-Society-Paar Marquis Aristide de Faublas und seiner Frau Madeleine de Faublas und den Versuchungen, denen die beiden sich gleich zu Beginn ihrer Ehe stellen müssen. Es gibt noch Restkarten unter 0751/ 405-232, auf www.reservix.de und in der Tourist-Information Weingarten.