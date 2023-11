Real in Weingarten schließt

Dass der Real in Weingarten bis zum 31. März 2024 schließt, ist Fakt. Die Real GmbH teilt mit, dass sie die Mietverhältnisse mit den anderen Geschäften, die sich noch im Gebäude in der Franz-Beer-Straße 108 befinden, beenden wird. Das betrifft einen Friseur, ein Nagelstudio, ein Reisebüro, eine Apotheke, eine Bäckerei, einen Kiosk mit Postfiliale und einen Schlüsseldienst. Das baldige Real-Aus schürt Existenzängste.

„Wir suchen Verstärkung für unser Team.“ Das steht auf einem Aufsteller im Eingangsbereich des Reals. Und das, obwohl die Schließung schon feststeht. Auf Nachfrage bei den Mitarbeitern kann man sich das auch nicht erklären. Eine Mitarbeiterin erzählt: „Ich habe sowieso einen befristeten Vertrag bis Ende März.“ Mit einer Kündigung rechne sie deshalb nicht. Sie wollte aber eine Ausbildung in dem Laden beginnen. Nun suche sie sich woanders eine Lehrstelle.

Untermieter haben Kündigung per Brief erhalten

Laut Mitarbeitern der Untermieter soll Anfang der Woche eine Vertreterin von Real vor Ort gewesen sein. Sie habe den Ladenbesitzern jeweils einen Brief gegeben, in dem die Kündigung des Untermieter-Verhältnisses verkündet wurde. „Der 31. März soll der letzte Tag sein, ansonsten weiß ich noch nichts“, sagt Ioana Dico. Sie arbeitet in dem im Real-Gebäude angesiedelten Friseurladen.

Für Fayat Aksahin vom Döner- und Feinkostladen „Döner Symirna“ bricht eine Welt zusammen. „Für mich hängt da eine Existenz dran, meine ganze Familie arbeitet hier“, sagt er. Der Laden sei seit mehr als 20 Jahren gut gelaufen, auch wenn der Eigentümer des Gebäudes nie investiert habe und einiges nicht auf dem neuesten Stand sei.

Für das Familienunternehmen „Döner Symirna“ ist die Schließung des Reals eine Katastrophe. (Foto: Lea Dillmann )

Er rechnet: „Ich muss Handwerker bezahlen, die die Einrichtung ausbauen. Danach kann ich die wegwerfen, weil sie speziell an diesen Standort angepasst ist. Außerdem habe ich vor einigen Jahren einen Umbau finanziert und nun keine Mittel mehr für neue Investitionen“, sagt Aksahin. Die ganze Situation sei nicht nur finanziell „sehr, sehr schwierig“, schließlich müsse er auch Mitarbeiter entlassen.

Auch Diana Ercan, Gebietsleiterin für die Cigo Tabakshops in der Region, bedauert die drohende Schließung. Sie erzählt: „Das ist für uns ein sehr wichtiger Standort, der immer super gelaufen ist. Wir haben einen großen Kundenstamm, auch die Parkplatzsituation ist toll.“ Da Cigo noch weitere Standorte in Weingarten und der Region hat, würden die Mitarbeiter aus der Real-Filiale darauf verteilt werden.

Standort bei Kunden beliebt

Marc Hamma, einer der Geschäftsführer der Bäckerei Hamma, schätzt die Lage nicht ganz so hoffnungslos ein. Er sagt: „Ich persönlich erwarte, dass an diesem Standort in Zukunft weiterhin ein Lebensmittelhandel vertreten sein wird.“ Die Nutzung sei optimal, zudem würden noch immer viele Menschen im Supermarkt und bei der Bäckerei einkaufen. Sollten ab April tatsächlich keine Lebensmittel mehr verkauft werden, würden seine Mitarbeiter in anderen Filialen von Hamma eingesetzt.

Serif Bitlice vom Schlüsseldienst im Real in Weingarten hat die Kündigung des Mietverhältnisses erhalten, weiß aber noch nicht, wie es nun weitergeht. (Foto: Lea Dillmann )

Den Schlüsseldienst im Haus führt Serif Bitlice. Im Moment ist er ratlos. „Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen“, sagt er. Dass er mit seinem Geschäft umziehen muss, sei gut möglich ‐ sicher sei das aber noch nicht.

Die Kunden des Reals können die baldige Schließung kaum fassen. „Es ist nicht mehr der Real von damals“, sagt ein Stammkunde aus Ravensburg. Der Mann gehe schon seit 35 Jahren in diesem Laden einkaufen. Dass der nun schließen muss, mache ihn traurig. Er kenne viele Mitarbeiter persönlich. Er sagt: „Sie sind stets für die Kunden da. Doch der Arbeitsdruck ist gestiegen und die Anerkennung von oben ist nicht mehr da.“

Stadt will wieder einen Supermarkt

Die Stadtverwaltung ist ebenfalls unglücklich über die Entwicklungen. Der Real sei nicht nur ein großer Nahversorger für Weingarten, sondern für die ganze Region gewesen. Auch in Zukunft soll es an dieser Stelle einen Supermarkt geben, wenn es nach der Stadtverwaltung ginge. Konkretere Aussagen dazu könne sie aber nicht machen.

Dass dort ein Supermarkt stehen muss, ist sogar im Bebauungsplan festgeschrieben. Stand jetzt dürfte sich dort also gar kein anderes Unternehmen niederlassen. Theoretisch wäre eine Änderung des Bebauungsplans möglich, sagt Stadtsprecherin Carolin Schattmann. Würde beispielsweise ein Investor kommen, der andere Vorstellungen hat, mit der die Stadt ebenfalls leben könnte, wäre der Gemeinderat am Zug. Er müsste darüber entscheiden, ob an dieser Stelle künftig etwas anderes als ein Supermarkt Platz finden darf.

Wie viele Real-Mitarbeiter von der Schließung in Weingarten betroffen sind, darüber hüllt sich die Real GmbH in Schweigen. Sie teilt noch mit, dass ihre Waren in Weingarten vollständig abverkauft werden. Der unbekannte Vermieter des Gebäudes in Weingarten steht laut Stadtverwaltung nicht für Presseanfragen zur Verfügung.

Noch im Februar dieses Jahres hatte die Geschäftsführung der Real GmbH auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass der Mietvertrag langfristig gesichert sei. Die Gerüchte um eine Schließung jedoch, sind nie wirklich abgerissen, obwohl im Herbst 2024 ein Umbau mit Verkleinerung der Ladenfläche hätte beginnen sollen. In diesem Fall sollte die Gerüchteküche recht behalten.