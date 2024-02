Am 31. März schließt der Mein-Real-Markt in Weingarten in der Franz-Beer-Straße 108. Noch gibt es laut Stadt keine Neuigkeiten, was mit dem Gelände und den Läden passiert, die sich auch noch im Real-Gebäude befinden. Bald könnte sich das aber ändern.

Preisnachlässe auf alle Produkte

Jetzt kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung erst einmal einen großen Ausverkauf an, um möglichst viele Waren unter die Leute zu bringen. „Die Preisnachlässe gelten auf alle Produkte aus dem umfangreichen Sortiment des Marke“, schreibt Mein-Real. Sowohl Artikel als auch Warenbestände aus dem Lager würden reduziert werden.

Für die Stadtverwaltung war die Schließung des Marktes keine gute Nachricht, denn er sei ein großer Nahversorger für die ganze Region gewesen. Laut Bebauungsplan muss an dieser Stelle auch wieder ein Supermarkt entstehen. Ändern könnte sich das nur, wenn jemand mit einem überzeugenden Konzept käme, das auch vom Gemeinderat akzeptiert werden würde, so die Stadtverwaltung.

Einige Läden bangen um die Zukunft

Es bangen ein Friseur, ein Nagelstudio, ein Reisebüro, eine Apotheke, eine Bäckerei, ein Kiosk mit Postfiliale und ein Schlüsseldienst um ihre Zukunft, denn sie waren die Mieter von Real. Ihnen wurde längst gekündigt.