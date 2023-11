Real in Weingarten schließt

Jetzt also doch: Der Real-Markt in Weingarten wird bis 31. März 2024 geschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der real GmbH vom Montag hervor.

Darin heißt es, das Unternehmen werde mindestens 13 „mein real-Märkte“ an die Rewe-Group, drei Märkte an Kaufland und einen Markt an Edeka übertragen. Die verbleibenden 45 „mein real-Märkte“ würden geschlossen, da „für diese Standorte trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer gefunden werden konnte“. Darunter ist auch der Markt in Weingarten.

Umbau sollte 2024 starten

Gerüchte gab es schon seit Monaten. Noch im Frühjahr allerdings hatte das Unternehmen erklärt, eine Schließung sei kein Thema, der Mietvertrag sei langfristig gesichert. Im Herbst 2024 sollte ein Umbau beginnen mit einer Verkleinerung der Ladenfläche.