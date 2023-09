Für die Footballer der Ravensburg Razorbacks sind die Heimspiele im Lindenhofstadion deutlich teurer geworden. Immerhin dürfen sie den Hauptplatz nach einigem Hin und Her für die kommenden drei Jahre überhaupt nutzen.

Der Weingartener Verwaltungsausschuss hatte die Genehmigung kurzerhand verschoben. Den Freien Wählern Weingarten fehlten Angaben zu den Finanzen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging der Antrag mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung aber durch. Schwäbische.de liegt der Vertrag zwischen der Stadt Weingarten und dem TSB Ravensburg vor. Die Razorbacks sind eine Abteilung des TSB.

Im vergangenen Jahr, in dem das Lindenhofstadion ‐ das seit neuestem TeleData-Stadion am Lindenhof heißt ‐ saniert wurde, mussten die Footballer auf die Flächen des TSB Ravensburg ausweichen, wo sie auch schon immer trainieren. Ihre Heimspiele hatten sie von 2015 bis 2022 aber in Weingarten ausgetragen.

Das wollten sie auch in Zukunft tun, genaugenommen bei zunächst sechs Heimspielen zwischen Mai und September 2024. Doch vor allem die Freien Wähler Weingarten bemängelten im Verwaltungsausschuss, dass nicht einsehbar ist, wie viel die American Footballer, die nach einer schwierigen Saison freiwillig aus der Bundesliga abgestiegen sind, für die Nutzung zahlen. Daraufhin erhielten die Räte Einblick in den Vertrag zwischen den beiden Parteien.

13 Prozent der Ticket-Einnahmen für die Stadt

Razorbacks-Abteilungsleiter Frank Kienzle sagt auf Anfrage: „Gegenüber dem, was wir bisher für die Heimspiele in Weingarten gezahlt haben, ist es jetzt um einiges teurer geworden.“ Grund seien die allgemein gestiegenen Kosten gewesen. Abgesehen davon hätten die Razorbacks früher eine „sehr faire Lösung“ gehabt, indem alle zu zahlenden Beträge prozentual an den Einnahmen durch die Eintrittskarten festgemacht gewesen seien.

Die Razorbacks Ravensburg spielen in der kommenden Saison wieder im frisch sanierten Stadion in Weingarten. (Foto: Merlin Isabo )

Nun gebe es als Sicherheit für die Stadt einige Fixkostenbeträge. Nach dem Einwand aus dem Verwaltungsausschuss sei noch eine Kaution hinzugekommen, unter anderem, um bei Spielen eventuell entstehende Schäden auszugleichen. Die Kaution beläuft sich laut dem Vertrag auf 3000 Euro.

Abgesehen davon müssen die Footballer der Stadt Weingarten 13 Prozent der Einnahmen aus den Ticketverkäufen zukommen lassen. Weiterhin gibt es eine Reinigungspauschale von 300 Euro je Veranstaltung, eine Verbrauchsmaterialpauschale von 170 Euro (damit sind Einstreumaterial, Handtücher, Seifen und Klopapier gemeint) und eine Personalkostenpauschale von 400 Euro für den Aufwand der Stadionwarte.

OB: Kein finanzieller Mehraufwand

Alle Spieltage müssen mit den Hauptnutzern, also dem SV Weingarten und dem LG Welfen, abgestimmt werden. Das war aber schon im Vorfeld des Verwaltungsausschusses geschehen und die beiden anderen Vereine hatten bereits ihre Zustimmung erteilt. Die Razorbacks seien, so die Stadt, auch für ein Parkkonzept verantwortlich. „Der Stadt darf und wird kein finanzieller Mehraufwand entstehen“, so Oberbürgermeister Clemens Moll schon bei der ersten Sitzung.

Von den Freien Wählern stimmten Wilhelm Graf und David Roth im Gemeinderat dennoch gegen den Beschluss. Horst Wiest enthielt sich. Er sagt: „Unsere Fragen wurden geklärt, dennoch haben wir keine Gewähr, dass wir nicht irgendwo draufzahlen. Das neu sanierte Stadion wird jetzt natürlich auch schneller abgenutzt und das bleibt dann wieder an der Stadt hängen“.

Mitglieder mochten TSB-Stadion nicht

Trotz gestiegener Kosten ist Frank Kienzle zufrieden, die Entscheidung des Gemeinderates sei für ihn die höchste Hürde gewesen. Wer Zuschauer wolle, brauche nun einmal das entsprechende Stadion dafür. Jetzt fehle nur noch der formelle Akt, bei dem dem OB Moll und der TSB Ravensburg den Vertrag unterzeichnen.

„Wir haben jetzt Planungssicherheit und können uns auf andere Themen stürzen“, sagt er. Der Kader müsse zusammengestellt werden und außerdem suche das Team noch nach Coaches für die erste Mannschaft, die nach einem freiwilligen Rückzug 2024 in der German Football League 2 spielen wird.

Günter Staud, Vorsitzender des Fördervereins der Ravensburg Razorbacks, ist ebenfalls froh über das neue Votum der Räte. „Den Mitgliedern hat es im Stadion des TSB nicht gefallen, wir hatten auch ein paar Austritte deshalb. Auch an den Zuschauerzahlen haben wir es deutlich gespürt“, so Günter Staud. Obwohl der Verwaltungsausschuss noch weitere Informationen über die Abmachung zwischen der Stadt Weingarten und den Razorbacks verlangte, war sich Staud sicher, dass die Angelegenheit trotzdem positiv ausgeht. Und er muss es wissen, denn hinter ihm liegt jahrelange Erfahrung als Verwaltungsdirektor von Weingarten.