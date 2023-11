Rams gehen mit neuen Trainern ins Derby gegen TVW

Erstmals seit der Saison 2016/17 kommt es am Samstag (20 Uhr/Großsporthalle Weingarten) wieder zum einem Pflichtspiel zwischen dem TV Weingarten und dem TSB Ravensburg. Die Handballer des TVW sind zwar Aufsteiger in der Bezirksliga, sie gehen aber dennoch als leichter Favorit in die Begegnung. Bei den Rams läuft es in dieser Saison noch nicht - dazu gab es in dieser Woche einen Trainerwechsel.

Holpriger Saisonstart der Rams hat Konsequenzen

Für die Ravensburger kann es diese Saison nach dem Umbruch im Kader nur den Klassenerhalt als Ziel geben. Bislang holten die Rams allerdings erst einen Sieg. Nach dem holprigen Start in die Saison trennten sich der TSB von Trainer Manuel Kuttler - einvernehmlich, wie die Rams mitteilten. Das Traineramt übernehmen ab sofort Christian Herter und Maximilian Ober. Wie schon in den vergangenen Wochen setzen die Rams auch im Derby in Weingarten auf ihre starken A-Junioren.

Seit der Saison 2017/18 waren der TVW und der TSB immer in verschiedenen Ligen unterwegs. Für die Ravensburger ging es bis in die Landesliga, Weingarten dagegen stieg in die Bezirksklasse ab. Nun treffen sich beide Teams wieder mal zu einem Derby.

Ein Bruderduell

Ein paar Spieler des TVW waren schon Teil des Weingartener Kaders beim letzten Aufeinandertreffen 2017: Niklas Zülke, Daniel Felcini, Thomas Nuffer und Stefan Franz. Für die allermeisten Spieler beider Seiten wird es aber das erste Derby im Erwachsenenbereich sein. In Maximilian Liebke (TVW) und Philipp Liebke (TSB) werden sich auch zwei Brüder gegenüberstehen. Der TVW steht nach sieben Spielen auf Platz fünf und hat sich auch gegen vermeintliche Aufstiegskandidaten gut verkauft. Die Rams dagegen haben sich ihren Saisonstart ganz anders vorstellt. Sie sind mit einem Sieg nur Tabellenelfter. Es gab unter anderem eine Niederlage gegen den Tabellenletzten Laupheim. Den einzigen Sieg gab es für den TSB gegen den Aufsteiger Dornbirn - diesen aber deutlich mit zehn Toren Differenz. In Dornbirn taten sich die Weingartener um das Trainerduo Jens Kühl/Stefan Glatzer vergangene Woche schwer, holten letztlich beim Offensivfestival (40:38) beide Punkte.

A-Juniorinnen des TVW haben ebenfalls ein Heimspiel

Für die Rams ist der TVW sogar so etwas wie der Geheimfavorit der Bezirksliga. Dafür würden Verpflichtungen wie die von Lukas und David Paul sowie Philipp Boscher sprechen. Die Weingartener verweisen dagegen auf die eigenen Gesetze eines Derbys und hoffen, den einen oder anderen verletzten Spieler zurückzubekommen. Beide Mannschaften hoffen auf volle Tribünen in der Großsporthalle und auf ein spannendes Derby.

Ein Heimspiel haben auch Weingartens A-Juniorinnen. Die Talente des TVW spielen am Sonntag (18 Uhr) in der Württembergliga gegen die SG Ulm & Wiblingen. Die Gäste liegen derzeit einen Punkt vor Weingarten.