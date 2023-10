Rahman Soyudogru ist eigentlich zu gut für die Kreisliga B

Nach sieben Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B3 hat der SK Weingarten bereits 19 Punkte gesammelt und 29 Tore erzielt. Damit stehen die Weingartener auf Platz zwei hinter dem punktgleichen FV Langenargen. Herausragender Spieler beim SKW ist der frühere U19-Europameister und ehemalige Oberligaspieler des FV Ravensburg, Rahman Soyudogru. Wie der 34-Jährige zum B-Ligisten gekommen ist und was seine Ziele sind.

Offensiv drückt er dem Spiel seinen Stempel auf

Ein Tor am ersten Spieltag, drei Treffer am zweiten, zwei am dritten Spieltag. Dann ein Spiel Flaute, ehe vier Tore gegen die Sportfreunde Friedrichshafen, zwei Tore gegen Blitzenreute und ein Treffer gegen Oberteuringen folgten. Rahman Soyudogru drückt der Kreisliga B3 offensiv seinen Stempel auf. „Ich will einfach ohne Druck Fußball spielen, nur zum Spaß“, sagt Soyudogru.

Von 2013 bis 2023 stürmte der inzwischen 34-Jährige für den FV Ravensburg, gewann mit den Ravensburgern den WFV-Pokal, zog in den DFB-Pokal ein und ist aktuell Co-Trainer von Michael Schilling. 2008 wurde Soyudogru mit der deutschen Nationalmannschaft U19-Europameister. Er hat vieles gesehen ‐ nun eben Sonntag für Sonntag die Sportplätze in der Kreisliga B3. „Das ist jetzt nur noch mein Hobby, ich will meine Erfahrung einbringen und den jüngeren Spielern helfen“, sagt Soyudogru.

Mit dem Cousin und einem früheren Teamkollegen

Den Sportlichen Leiter des SK Weingarten, Ahmet Öztürk, kennt Soyudogru seit seiner Kindheit. „Er hat mich auch gefragt, ob ein Wechsel zum SK was für mich wäre“, meint der 34-Jährige. Die Aussicht, unter anderem mit seinem Cousin Fatih Soyudogru und mit seinem langjährigen FV-Teamkollegen Harun Toprak zusammenzuspielen, hat Rahman Soyudogru gereizt.

Dass seine spielerische Qualität für die Kreisliga B3 eigentlich viel zu gut ist, weiß Soyudogru. „Aber ich stehe immer noch gerne auf dem Platz.“ Unter der Woche viermal im Training beim FV. „Da spiele ich auch manchmal mit“, sagt Soyudogru und lacht. Denn für Trainingseinheiten mit dem SK Weingarten bleibt neben Hauptjob, Familie und dem Co-Trainer-Job beim FV keine Zeit. „Ich komme eigentlich nur sonntags zu den Spielen“, sagt der Stürmer.

Topspiel gegen den anderen Topstürmer der Liga

An diesem Sonntag (15 Uhr) steht das Spitzenspiel beim Tabellenführer FV Langenargen an. Da trifft Soyudogru auf den zweiten Toptorschützen der Liga ‐ auch Langenargens Stürmer Fabian Hertnagel hat bereits 13 Tore geschossen. Auch wenn es für Soyudogru nur noch reines Hobby ist: Gewinnen will der 34-Jährige natürlich trotzdem. „Bis zu einem möglichen Aufstieg ist es noch ein weiter Weg. Oben mitspielen wollen wir aber schon.“ Soyudogru will mithelfen. Mit viel Spaß und ganz vielen Toren.