Der erste Doppelhaushalt Weingartens 2024/25 ist mehrheitlich von den Räten abgesegnet worden. Die Stadt wird in den kommenden fünf Jahren mit einer Summe von 70 Millionen Euro so viel wie nie zuvor investieren, vor allem in die Schulen. Mit rund 3 Millionen Euro wird sich die Stadt im Jahr 2024 dafür verschulden.

Claus Kessel, Grüne Die Schulen zu sanieren, das sei Pflicht, so Claus Kessel. Da die Schülerzahlen an Realschule und Gymnasium in Weingarten aber gesunken sind, bedürfe es einer neuen Abwägung und langfristigen Konzeption. Für die jetzt anstehenden Investitionen akzeptieren die Grünen auch den „massiven Einschnitt“, 110.000 Euro in der Kultur einzusparen. „Noch in letzten Haushaltsrede habe ich gesagt, dass an Kultur nicht gekürzt werden darf, aber im Sinne einer Solidargemeinschaft war es dann doch notwendig“, so Kessel. Er fordert die Stadt dazu auf, die 90.000 Euro teure Mitgliedschaft im Zweckverband Breitband zu prüfen, denn für die Grünen gelte „Weingarten first“. Nötig sind seiner Meinung nach Grundstücksverkäufe, um Geld zu einzunehmen. Für wichtig hält er in diesem Zusammenhang Nachverdichtung, die auch für Gewerbeflächen gelten müsse. Um bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können, seien „neue Ideen“ gefragt, wie die Überbauung von Parkplätzen und Garagen. Die Grünen fordern weiterhin kostenpflichtige Parkplätze am Freibad. „Parken soll gleich teuer sein wie ein Busticket“, sagt Claus Kessel.

Das liegt vor allem daran, dass Weingarten dem Landkreis durch die Erhöhung der Kreisumlage 3,3 Millionen Euro mehr zahlen muss als zuvor. Abgesehen davon schlagen die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst zu Buche - so muss die Stadt ihren Mitarbeitern deutlich mehr Gehalt zahlen. Das ist ein Grund dafür, dass Weingarten erneut die Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer anhebt, obwohl die im Vergleich zu den anderen Kommunen der Region schon mit am höchsten sind.

Mehr als 30 Millionen Euro für die Talschule

Und dann war da ja noch der Sparplan, den Oberbürgermeister Clemens Moll im Sommer vorgelegt hat. Das Ziel: jährlich zwei Millionen Euro einsparen. Jeder Bereich war auf den Prüfstand gekommen, vor allem die Kultur und das Soziale, denn in diesen Feldern gibt es Leistungen, die die Stadt erbringen kann, aber nicht muss.

Felix Habisreutinger, FW Weingarten Die Steuereinnahmen pro Einwohner seien in Weingarten höher als in vergleichbaren Städten, die Finanzlage müsse also gut sein – sei sie aber nicht: Die Stadt habe ein Ausgabenproblem. Von Sparen sei dabei keine Rede mehr, so Habisreutinger. „Klingt schön, meint in Weingarten aber nur massive (Park-) Gebühren- und Steuererhöhungen, während die Kosten weiterlaufen.“ Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sollen 2024 um 4,5 Millionen Euro steigen, was eine Verdopplung zum Jahr 2022 bedeute, so die FWW. Auch die Personalkosten im kommenden Jahr lägen deutlich höher als 2022. Vergleiche mit finanziell soliden Kreisstädten würden zeigen, dass eine Planstelle pro 100 Bürger auch funktioniere. Habisreutinger: „Für die Freien Wähler ist das ein Richtwert, der auch in Weingarten wieder erreicht werden muss. 2024 liegen wir 20 Stellen darüber.“ Ein Dorn im Auge der FWW sind auch die Kosten für Büroräume der Stadtverwaltung. Sie leiste sich unter anderem „eine neue Bürowelt“ im Amtshaus, was nicht zur Idee passe, das Freibad Nessenreben zu schließen. Die FWW stimmten zudem gegen die Erhöhung der Grundsteuer.

Zwingend notwendig, so betonte der OB immer wieder, seien die Einsparungen, um die Schulen wieder auf Vordermann bringen zu können. Allem voran steht der Neubau der Talschule. Auch geht es um einen Ersatzbau am Schulzentrum, in den die Schüler ziehen, solange neu gebaut wird. Mehr als 30 Millionen Euro wird das Projekt kosten. Darin noch nicht enthalten ist die geplante Sanierung des Schulzentrums.

Doris Spieß, SPD Wenn es um die Ausgaben geht, habe der Gemeinderat Weingarten das Nötigste getan. Bei der Einnahmenseite hingegen, komme die Stadt nicht darum herum, Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen. Die SPD stellte außerdem den Antrag, für unbebaute, baureife Flächen im Innenstadtbereich eine Grundsteuer C einzuführen. Dabei gehe es vor allem um die Mobilisierung von Bauland. Eine Sondernutzungssatzung hält Doris Spieß ebenfalls für sinnvoll. Dabei handelt es sich um Gebühren, die für den öffentlichen Raum wie Straßen oder Plätze erhoben werden. Weiter fordert Spieß ein verändertes Waldmanagement, das einen Altbaumbestand aufbaut. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes sei derzeit ein Nullsummenspiel. Auch bei der Zahl der Pflegeplätze sieht sie Handlungsbedarf. Es seien jetzt und auch in Zukunft zu wenig. Einem möglichen Abriss des 14 Nothelfers würde die SPD nicht zustimmen. Dass der Investor dort keine Pflege und medizinische Betreuung umsetzen darf, „missbilligt“ die Fraktion. „Die Vorgänge um unser Krankenhaus bis zum heutigen Stand halten wir für den größten Sündenfall hier in den letzten zehn Jahren“, so Spieß.

Alle Fraktionen sehen das Thema Schulen als unumgängliche Pflichtaufgabe. Nicht einverstanden hingegen sind etwa die Freien Wähler mit der Erhöhung der Steuern. Sie sind sich sicher, dass Weingarten an vielen Stellen noch mehr hätte einsparen könnte. Die Grünen fordern Land und Bund dazu auf, die Stadt zu unterstützen, um den Sanierungsstau entzerren zu können. Sie hadern mit den Einsparungen in der Kultur, schlagen dafür beispielsweise vor, Geld für das Parken am Freibad Nessenreben zu verlangen.

Bernhard Oligmüller, Bürger für Weingarten Mit Blick auf seine vier Vorredner und weil er sich nicht wiederholen wollte, fasste sich Bernhard Oligmüller sehr kurz. Der Haushalt für die kommenden Jahre mit Rekordinvestitionen in Höhe von 70 Millionen Euro sehe gut aus, berge Risiken und Chancen zugleich. Nach dem Bau des Feuerwehrhauses und den anderen Großprojekten – den Kindergärten Promenade und Xaverius – gehe es jetzt an die Pflichtaufgabe: die Talschule mit Abriss und Neubau. Dazu komme noch das neue Konzept Fernwärme mit Heizkraftwerk. Wichtig sei es den Bürgern für Weingarten außerdem, die Flächen in den Gewerbegebieten so vorzubereiten, dass sie bald verkauft werden können. Diese Erträge würden zur Haushaltsverbesserung beitragen. Ein Glück sei vor allem die Spende durch die Gabriele und Heinrich Grieshaber Stiftung gewesen, die zum Erhalt des Weingartener Freibads beigetragen habe. Froh sei er auch darüber, dass die Firma Tele Data die Montage der Datenkabel für die Live-Übertragungen aus dem Stadion finanziert habe und die Technischen Werke Schussental die Stadionbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet habe.

Gewerbeflächen sollen verkauft werden

Dass mehr bezahlbarer Wohnraum hermuss, darin waren sich ebenfalls alle Fraktionen einig. Um an dieser Stelle etwas verändern zu können, müsse es mit den Quartieren Martinshöfe und 14 Nothelfer allerdings vorangehen - derzeit eher eine zähe Angelegenheit. Gerade die SPD hofft immer noch darauf, die Themen Pflege und medizinische Betreuung im ehemaligen Krankenhaus unterbringen zu können.

Bernhard Oligmüller, Bürger für Weingarten Mit Blick auf seine vier Vorredner und weil er sich nicht wiederholen wollte, fasste sich Bernhard Oligmüller sehr kurz. Der Haushalt für die kommenden Jahre mit Rekordinvestitionen in Höhe von 70 Millionen Euro sehe gut aus, berge Risiken und Chancen zugleich. Nach dem Bau des Feuerwehrhauses und den anderen Großprojekten – den Kindergärten Promenade und Xaverius – gehe es jetzt an die Pflichtaufgabe: die Talschule mit Abriss und Neubau. Dazu komme noch das neue Konzept Fernwärme mit Heizkraftwerk. Wichtig sei es den Bürgern für Weingarten außerdem, die Flächen in den Gewerbegebieten so vorzubereiten, dass sie bald verkauft werden können. Diese Erträge würden zur Haushaltsverbesserung beitragen. Ein Glück sei vor allem die Spende durch die Gabriele und Heinrich Grieshaber Stiftung gewesen, die zum Erhalt des Weingartener Freibads beigetragen habe. Froh sei er auch darüber, dass die Firma Tele Data die Montage der Datenkabel für die Live-Übertragungen aus dem Stadion finanziert habe und die Technischen Werke Schussental die Stadionbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet habe.

CDU und Bürger für Weingarten halten die Stadt unter anderem dazu an, die offenen Gewerbeflächen schnell zu entwickeln, sodass sie verkauft werden können. Das spüle weiter das benötigte Geld in die Kassen. Die 3,3 Hektar große Fläche Welte Nord etwa liegt seit Jahren brach. Hier müsse sich schnell etwas ändern. Insgesamt nimmt die Stadt nach der Sitzung 21 Prüfaufträge der Fraktionen mit.