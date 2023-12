Bei den Diskussionen zu den Plänen für Abriss und Neubau eines Teils des Adolf-Gröber-Hauses in Weingarten wehte ein scharfer Wind zwischen dem Träger und einigen Gemeinderäten. Dabei ging es gar nicht so sehr um das neue Konzept der Pflegeeinrichtung, sondern vielmehr um die angeblich schlechte Kommunikation der Stiftung Liebenau als Träger gegenüber den Anwohnern. Als Manko sahen einige Räte auch das Wegfallen mehrerer Pflegebetten, was nach der aktuellen Gesetzeslage aber wohl unumgänglich ist.

Anwohner beschweren sich bei Gemeinderäten

Schon im Frühsommer 2024 könnte theoretisch der Abriss eines Gebäudes aus den 1960er-Jahren beginnen, das zur Pflegeeinrichtung Adolf-Gröber-Haus in der Burachstraße gehört. Auf rund 1600 Quadratmetern soll ein neuer Komplex entstehen, weil die Landesheimbauverordnung per Gesetz höhere Standards bei Zimmergröße und Belegung verlangt. Das könne die Stiftung innerhalb des jetzigen Baus nicht realisieren.

Der Neubau würde etwas näher an die Nachbarschaft im Robert-Koch-Weg herankommen, es geht den Nachbarn unter anderem auch um den Schatten, den das Gebäude werfen wird. Gesetzlich sei das alles laut Alexander Blassmann, Leitung Abteilung Bau der Stiftung Liebenau, aber im Rahmen. Das Gebäude hätte sogar noch weiter an die Nachbarn heran gebaut werden können.

Gesetz ist Gesetz, da waren sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung einig. Das Problem sehen sie jedoch in der Art und Weise, wie die Nachbarn über das Bauvorhaben informiert wurden - oder eben auch nicht. Viele Anwohner hatten sich im Vorfeld mit der entsprechenden Kritik an die Räte gewandt.

Stiftung Liebenau weist Kritik von sich

Markus Brunnbauer, Chef der CDU, glaubt, dass sich die Anwohner nicht richtig mitgenommen fühlen. An sich könnte das Miteinander des Pflegeheims und dessen Nachbarn genauso gut funktionieren wie bisher auch. Es handle sich schließlich um eine sinnvolle Einrichtung zum Wohl der ganzen Stadt.

„Man muss frühzeitig mit den Leuten reden und das hat der Bauträger versäumt. Deshalb sitzen wir wieder da und diskutieren, sonst wäre das schon lang erledigt“, sagte Bernd Junginger von den Freien Wählern. Dieser Meinung war auch der Fraktionsvorsitzende der Bürger für Weingarten, Peter Wielath. „Warum ist mit den Anwohnern zu wenig kommuniziert worden?“, fragte er sich. „Ich kritisiere die Informationspolitik“, sagte auch Claus Kessel, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Es stehe nun Aussage gegen Aussage.

Denn Alexander Blassmann äußerte sich klar und deutlich: „Dass wir die Nachbarn nicht informiert haben, ist sowas von falsch.“ Man habe die wenigen betroffenen Anwohner bereits im Oktober 2019 schriftlich über das Bauvorhaben informiert. Die Bürger seien später auch von Liebenau-Mitarbeitern besucht worden, um ihnen die Pläne zu erklären. Es habe im Mai 2023 zudem eine Bürgerinformations-Veranstaltung gegeben.

Von 115 auf 90 Pflegebetten

Es bleibe der Stiftung keine andere Möglichkeit, als ein neues Gebäude zu bauen, denn nach dem Gesetz für stationäre Einrichtungen darf es keine Doppelzimmer mehr geben. Zudem müsse jedes Einzelzimmer einen extra Sanitärbereich vorweisen. In Zukunft soll am Standort Burachstraße das sogenannte „Service-Wohnen premium“ (35 Wohnungen) sowie 15 Tagesplätze angeboten werden. Unter Service-Wohnen verstehen sich mietbare Appartements. Die Senioren können dort selbst entscheiden, wie viel Hilfe sie von der Pflegeeinrichtung in Anspruch nehmen wollen.

Eines jedoch war vielen Gemeinderäten ein Dorn im Auge: Jetzt sind es noch 115 Pflegeplätze im Adolf-Gröber-Haus, im Neubau dann nur noch 90. „Weingarten hat im Landkreis Ravensburg jetzt schon den geringsten Bestand an Pflegebetten“, gab Doris Spieß, Fraktionsvorsitzende der SPD, zu Bedenken. Claus Kessel fragte sich, ob das beeindruckende Konzept im Verhältnis zu dem Verlust an Pflegebetten vertretbar ist.

Für wahrscheinlich zu teuer - die Liebenau konnte noch keine Preise nennen - halten Hermine Städele und Barbara Baur (beide Grüne) die geplanten Wohnungen. Sie würden eine Option für Menschen mit einer geringeren Rente bevorzugen.

Leerstand wegen fehlendem Personal

So oder so sei es nicht möglich, die 115 Pflegeplätze zu erhalten. Das sagte Liebenau-Regionalleiterin Heidi Maier. Einige Pflegeplätze könnten schon jetzt nicht besetzt werden, weil die Fachkräfte fehlen würden. „Alle Träger haben Leerstand aufgrund von fehlendem Personal“, so Maier. Sie ist sich zudem sicher, dass durch die neuen Angebote wie der Tagespflege viel mehr Senioren versorgt werden können als derzeit. Und die Stiftung geht davon aus, dass viele der künftigen Wohnungen mit zwei Personen besetzt werden, die zueinander gehören - etwa Ehepaare.

Sollte das Projekt genehmigt werden, könne der Baubeginn im Sommer 2024 starten. Die Fertigstellung wäre dann für das Frühjahr 2026 geplant. Ende 2026 würde die Anpassung der Bestandsgebäude an die Vorgaben der Landesheimbauverordnung starten. Die Entscheidung des Gemeinderats steht noch aus.