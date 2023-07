Der Klimamobilitätsplan wird im Gemeinderat von Weingarten immer wieder kontrovers diskutiert. Zuletzt ging es darum, dem Entwurf zuzustimmen und den Plan öffentlich auszulegen. 14 Gemeinderäte — und damit die Mehrheit — stimmten dem zu, allerdings sprachen sich immerhin acht Stimmen dagegen aus. Es gab zwei Enthaltungen.

Der 483 starke Bericht ist eine Aneinanderreihung von Wünschen, Möglichkeiten und Ideen. Es wird aber nirgends eine Lösung präsentiert. Martin Winkler (CDU)

Unter anderem hält Stadtrat Martin Winkler (CDU) den Klimamobilitätsplan, den Ravensburg, Weingarten, Baindt, Baienfurt und Berg zusammen entworfen haben, für nicht sinnvoll. „Ich torpediere das. Niemand aus Weingarten sollte dieser Vorlage zustimmen“, sagt er.

Der Klimamobilitätsplan sei eine freiwillige Aufgabe und Weingarten habe sich vorgenommen, genau solche Aufgaben nicht mehr an Land zu ziehen. Winkler: „Der 483 starke Bericht ist eine Aneinanderreihung von Wünschen, Möglichkeiten und Ideen. Es wird aber nirgends eine Lösung präsentiert.“ Deshalb handle es sich weder um einen Plan, noch um ein Konzept. Die entstehenden Kosten seien überdies völlig unklar.

Projekt lebt von Fördergeldern

Wie weit Weingarten mit der Zustimmung zum Entwurf des Plans eine Verpflichtung eingeht, fragt sich der Fraktionsvorsitzende der CDU, Markus Brunnbauer. Nichts, was vorher beim Landkreis lag, solle in Zukunft in der Verantwortung der Stadt Weingarten landen.

Claus Kessel, Fraktionsvorsitzender der Grünen, hingegen begrüßt den Plan. „Das, was da drin steht, bringt eine wesentliche Verbesserung“, sagt er. Der Individualverkehr schließe ganze Bevölkerungsgruppen aus und nun gebe es endlich einen Ansatz, das zu durchschlagen. Zudem lebe das Projekt von den Fördergeldern, die nur fließen würden, wenn der Klimamobilitätsplan auch wirklich existiert.

Klimaschutz ins Rollen bringen

„Für mich ist das alles sehr theoretisch. Der Radschnellweg ist in meinen Augen ohnehin ein Subventionsbetrug“, sagt Horst Wiest von den Freien Wählen Weingarten (FWW). Man sollte nicht immer „weiter so“ sagen und insgeheim Zweifel am Projekt haben, findet David Roth (FWW). Der Plan habe seiner Meinung nach ein strukturelles Problem. „Jeder hat seine Art von Bedenken, das ist nicht zielführend“, sagt er.

„Wenn wir jetzt nichts machen, bleiben wir das kleine Dorf“, wirft hingegen Peter Wielath, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Weingarten, ein. Ihm schließt sich Alexander Jürgens (Grüne) an: „Wir alle wollen das Klima verbessern, müssen aber auch damit anfangen.“ Natürlich sei nicht beweisbar, dass die Maßnahmen des Klimamobilitätsplans etwas bringen, man habe sie ja noch nicht probiert. Daher sollte der Rat dem Entwurf zustimmen.

Jens Herbst, Fachbereichsleiter Planen und Bauen bei der Stadt, erinnert daran, dass das Projekt nicht schnell durchgeführt werden kann, sondern Schritt für Schritt gegangen werden muss. „Wenn wir die Pläne schon am Anfang stoppen, werden wir die Mobilitätswende nicht schaffen“, sagt er. Man müsse sich mutig auf den Weg machen.

Bis zum 10. August wird der Klimamobilitätsplan in allen Gemeinden für die Öffentlichkeit einsehbar sein.