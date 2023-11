Ein 54 Jahre alter Rennradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in der Gartenstraße schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der 54-Jährige war in Richtung Lägelerstraße unterwegs und kam an einer Fahrbahnkante zu Fall. Durch die wuchtige Kollision schlitterte der Mann in Richtung Lägelerstraße und kollidierte mit einem Absperrpfosten.

Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen mit Knochenbrüchen in eine Klinik.