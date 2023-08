Weingarten

Radfahrerkontrollen bringen etliche Verstöße zutage

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Insgesamt 18 Fahrradfahrer müssen laut Polizeibericht mit einem Verwarnungsgeld rechnen, nachdem sie am Mittwoch in der Waldseer Straße den Radweg in falscher Richtung befahren haben. Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Vormittag den dortigen Radweg überwacht und die Radfahrer auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 14:32 Von: sz