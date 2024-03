Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 31 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Eine 26-jährige Audi-Fahrerin übersah die Radlerin beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr.

Bei der Kollision stürzte die 31-Jährige von ihrem Rennrad und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel gering aus.