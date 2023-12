Mehr als 100.000 Euro haben sich mehrere Mitarbeiter der Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) mit Ticketbetrug erschlichen. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Ticketausgabe-Geräte manipuliert

In der vergangenen Woche hatte es in den Unternehmensräumen der RAB Durchsuchungen gegeben. Sowohl in Weingarten als auch in Friedrichshafen wurden Mitarbeiterspinde einiger Busfahrer von Beamten der Polizei durchsucht. Mehrere Busfahrer werden verdächtigt, die Ticketausgabe-Geräte in den Linienbussen manipuliert zu haben. So seien zwar Fahrtkarten erstellt und an den Kunden ausgegeben, aber durch die Manipulation der Geräte nicht ordnungsgemäß verbucht worden. Bei der Deutschen-Bahn-Tochter RAB entstand durch die Betrugsmasche finanzieller Schaden im „unteren sechsstelligen Euro-Bereich“, so die Polizei.

Laut weitergehenden Informationen sollen auch Polizeihunde an den Durchsuchungen beteiligt gewesen sein. Aus Mitarbeiterkreisen des Busunternehmens war die Rede von sieben Fahrern, deren Spinde durchsucht wurden – diese Zahl wollte die Polizei jedoch nicht bestätigen. Unter den tatverdächtigen Busfahrern sollen auch zwei Brüder aus Rumänien und die Ehefrau einer der beiden Männer sein.

Private Wohnungen durchsucht

Seit Anfang November ermittelte die Polizei nach eigenen Angaben wegen der Betrugsfälle. Neben den Mitarbeiterspinden wurden auch die privaten Wohnungen und Häuser der Tatverdächtigen durchsucht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen sowie die der Staatsanwaltschaft Ravensburg dauern an. Das beschlagnahmte Beweismaterial befände sich derzeit in der Auswertung, so die Polizei. In Untersuchungshaft wurde bislang keiner der Verdächtigen genommen.