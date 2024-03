Die Promenadenturnhalle in Weingarten kann derzeit wieder genutzt werden. Mitte Januar hatte die Stadt sie plötzlich sperren lassen, weil Schäden am Tragwerk festgestellt wurden. Angekündigter Schneefall hätte für das Dach zu schwer werden können. Das Problem soll nun schnellstmöglich eliminiert werden, dafür wird die Halle – gegebenenfalls schon in den kommenden Ferien – noch einmal ein bis zwei Wochen gesperrt, so die Stadtverwaltung.

Schwerwiegende Schäden

Schon Ende 2023 wurden Trennrisse in den Fachwerkbindern der Promenadenturnhalle von 1986 bemerkt. Wegen der, wie die Verwaltung schreibt, „schwerwiegenden Schäden“, wurde ein Statiker hinzugezogen. Eine akute Gefahr habe er nicht erkannt, aber dringend empfohlen, hier zu handeln.

Die Halle kann aktuell bei normaler Witterung zunächst gefahrlos genutzt werden. Stadt Weingarten

„Die Halle kann aktuell bei normaler Witterung zunächst gefahrlos genutzt werden“, schreibt die Stadt. Bei Schnee jedoch sollte die Halle gesperrt werden. Das geschah dann kurz vor dem Großen Narrentreffen in Weingarten. Schnee war angekündigt und die Halle war als Schlafplatz für etliche Narren aus vier Zünften vorgesehen. Da der Stadt die Gefahr zu hoch war, verlegte sie die Übernachtungsgäste in das Gymnasium Weingarten.

15.000 Euro für die Sanierung

Zwischenzeitlich liegen die neuesten Ergebnisse der statischen Prüfung für die Promenadenhalle vor. Die aktuelle Konstruktion müsse korrigiert werden. Man solle seitliche Laschen an die Streben anbringen und mit Schwellenhölzern verbinden, so der Rat. Die Stadt: „Diese Maßnahme ermöglicht es, die Konstruktion mit vergleichsweise geringem Aufwand wieder instand zu setzen.“ Auf rund 15.000 Euro werden die Kosten geschätzt.

Die Tragfähigkeit des Daches werde vergrößert, sodass keine weiteren Probleme entstehen dürften. Losgehen sollen die Arbeiten „schnellstmöglich“, gegebenenfalls in den nächsten Ferien. Während der Baumaßnahmen wird die Halle nochmal ein bis zwei Wochen gesperrt.