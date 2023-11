„Es gibt keine definitive Antwort auf die Frage, ob KI die Menschheit gefährden wird.“ Das ist die Antwort der Künstlichen Intelligenz (KI) selbst auf die Frage, die sich mittlerweile immer mehr Menschen stellen. Der rasende Fortschritt in diesem Bereich ist Fluch und Segen zugleich und der Ausgang völlig ungewiss.

Zur Person Wolfgang Ertel Wolfgang Ertel ist 64 Jahre alt und in Leutkirch aufgewachsen. Er studierte Mathematik und Physik an der Universität Konstanz und war bis 2021 Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Bekannt wurde der Professor außerdem, weil er dort 2021 mit zwei Klimaaktivisten auf einen Baum kletterte und ein Transparent entrollte. Er wollte gegen die permanente Beheizung von Hörsälen demonstrieren.

Auf jeden Fall ist die KI einer der stärksten Wachstumstreiber der Wirtschaft und könnte zu einer allwissenden Intelligenz werden, die sich vom Menschen nicht mehr kontrollieren lässt. Das sind Gründe, weshalb der Mathematik- und Informatik-Professor Wolfgang Ertel von der Hochschule Ravensburg-Weingarten nach 37 Jahren aufhört, an der KI zu forschen. Er erzählt, was geschehen könnte, sollte die KI irgendwann schlauer als ihre Schöpfer werden.

Was ist Künstliche Intelligenz überhaupt?

Da gibt es viele Definitionen. Ich finde, KI ist es dann, wenn man Computer dazu bringt, Dinge zu tun, die der Mensch im Moment noch besser kann. Die KI ist ein neuronales Netzwerk, ähnlich wie unser eigenes Gehirn.

Was kann die KI bereits?

In der medizinischen Diagnostik ist sie teilweise bereits besser als die besten Ärzte und ich glaube, dass sie die Radiologen bald weitgehend ersetzen wird. In wenigen Jahren wird auch das autonome Fahren durch die KI perfektioniert sein. Das wird unser Leben deutlich sicherer machen.

Die Suchmaschinen, Anbieter wie Amazon, Netflix oder Spotify arbeiten auch mit KI ‐ sie kennen unsere Gewohnheiten, wissen, was wir gernhaben und machen uns entsprechende Angebote. Dadurch, dass die KI in den Sozialen Netzwerken unterwegs ist, kann sie enorm viel beeinflussen, Wahlen etwa. Sie kann immer auch missbraucht werden.

Eine echte Revolution war die Entwicklung der Sprachmodelle, wie ChatGPT eines ist. Früher konnte diese Art von KI keinen Kontext zwischen den Worten herstellen, jetzt schon. Man kann sich mit dem System unterhalten. Da steckt das ganze Weltwissen drin und es lernt stetig dazu. Das ist ein großer Schritt in Richtung universelle KI.

Was bedeutet universelle KI?

Das ist eine KI, die praktisch alles kann. Sobald sie sich selbst ohne unsere Hilfe weiterentwickeln kann, ist der Zug für den Homo Sapiens abgefahren. Die KI wäre schneller, klüger, besser und würde uns alles aus der Hand nehmen.

Wohin entwickelt sich die Künstliche Intelligenz? Gibt es bald in jedem Haushalt süße, kleine Haushaltsroboter ... (Foto: Unsplash )

ChatGPT hat, ohne dass die Entwickler das wollten, nebenbei noch das Rechnen mit ganzen Zahlen gelernt. Das gibt uns zu denken. Wenn wir weiterforschen wie bisher, könnte eine universelle KI eventuell in zehn bis 50 Jahren existieren.

Übernimmt die KI dann die Weltherrschaft, löscht uns sogar aus?

Wie kann ich, der ich dann dümmer als die schlaue KI bin, so etwas wissen? Sollte sie sich selbst weiterentwickeln, entscheidet sie auch selbst. Im schlimmstmöglichen Fall würde sie machtgierig werden und die Menschheit zerstören.

Es gibt sogar Theorien, die besagen, dass eine menschenfreundliche KI zum Schluss kommen könnte, uns auszulöschen. Aus dem Wissen, dass die meisten Menschen auf der Welt nicht glücklich sind, vielleicht sogar aufgrund von Hunger und Kriegen leiden, würde die KI dann vielleicht versuchen, die Menschen zu erlösen.

Aber das wissen wir einfach nicht. Möglicherweise würde die superintelligente KI auch unser Diener sein und wir wären im Paradies? Ich jedenfalls würde mir keine solche KI wünschen.

Könnte eine KI eines Tages Gefühle entwickeln?

Gefühle sind in meinen Augen komplexe Reaktionen auf komplexe sogenannte Sensorinputs. Nach dieser technischen Auffassung von Gefühl könnte eine KI solche natürlich auch entfalten. Ich kann allen Lesern empfehlen, sich mal mit ChatGPT zu unterhalten.

... oder werden wir in Zukunft von einer Armee aus Hightech-Maschinen beherrscht? (Foto: Pixabay )

Die wichtigere Frage ist die nach dem Bewusstsein, der Identität. Da wir nicht genau wissen, was Bewusstsein ist, können wir es auch nicht in die KI programmieren. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt, wenn das neuronale Netzwerk (also das Gehirn) nur groß genug wird. Eventuell braucht die KI aber gar kein Bewusstsein, um intelligenter zu sein als der Mensch.

Verfolgt eine KI Ziele?

Noch nicht. Ihre Motivation ist bisher extrinsisch. Das heißt, wenn ich einem Roboter die Zielfunktion einbaue, schnell zu laufen, dann tut er es, weil ich es so programmiere. Wenn die KI eigene Ziele entwickelt, also selbst weiß, was sie will und was nicht, dann wäre es eine intrinsische Motivation. Ob das so kommen könnte, ist unklar, aber durchaus möglich.

Können die Menschen nicht aufhören, an der KI zu forschen, um ein negatives Ende zu verhindern?

Nein. Nehmen wir die Atombombe als Beispiel. Die Länder regulieren das Thema Nuklearwaffen und der Bastler im Keller kann sie auch nicht einfach nachbauen. Die KI aber, kann theoretisch von jedem weiterentwickelt werden, der einen halbwegs leistungsstarken Rechner hat und Deep Learning studiert hat.

Abgesehen davon wären sich ohnehin nie alle Länder einig. Wenn eines etwa beschließen würde, auf KI im Bereich der Rüstungsindustrie zu verzichten, freut sich eine andere Nation oder auch Terroristen über den Vorteil und macht munter weiter. Das Land ohne KI wäre völlig abgehängt, deshalb würde es für kein Land Sinn ergeben, aus der KI-Forschung auszusteigen.

Warum möchten Sie dann aussteigen?

Erstens möchte ich Zeit haben, die Menschen durch Vorträge über Nutzen und Schaden durch die KI zu informieren. Zweitens möchte ich mich mehr meiner Leidenschaft, dem Umweltschutz, widmen.

Dazu kommt: Die KI ist der primäre Treiber für das Wirtschaftswachstum und eben das ist meiner Meinung nach ein Hauptgrund für die Zerstörung der Umwelt. Ein Beispiel: Wir arbeiten an der Hochschule daran, Service-Roboter zu entwickeln, die irgendwann vermutlich so ziemlich alle Arbeiten im Haushalt erledigen können.

Das bedeutet aber, dass es Millionen Roboter geben wird, die zum einen viel Energie brauchen. Und zum anderen ist die Frage, was die Menschen mit dem Mehr an Freizeit tun. Sie werden natürlich die Wirtschaft antreiben, indem sie in der gewonnenen Freizeit mehr Waren oder Dienstleistungen konsumieren. Das ist der sogenannte Freizeit-Rebound-Effekt.

Gibt es eine Lösung für eine sichere Zukunft mit KI?

Ich sehe da große Gefahren auf uns zukommen, aber Panik ist unangebracht. Wir sind nicht in einem Science-Fiction-Film. Es geht darum, rational zu bleiben, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und weitere Lösungen zu suchen. Daran arbeitet die Wissenschaft.

Und falls wir doch aussterben sollten ‐ wenn wir die Umwelt restlos zerstören oder die KI uns ‐ dann hinterlassen wir mit der intelligenten KI, die weder Nahrung noch Sauerstoff benötigt, immerhin etwas, das weiter „lebt“. Es wird sich im Universum ausbreiten und sich an uns als ihre Schöpfer erinnern.

Wolfgang Ertel ist 64 Jahre alt und in Leutkirch aufgewachsen. Er studierte Mathematik und Physik an der Universität Konstanz und war bis 2021 Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Bekannt wurde der Professor außerdem, weil er dort 2021 mit zwei Klimaaktivisten auf einen Baum kletterte und ein Transparent entrollte. Er wollte gegen die permanente Beheizung von Hörsälen demonstrieren.