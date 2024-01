Den Tafelladen Carisatt in Weingarten gibt es nicht mehr, zumindest nicht mehr unter diesem Namen. Auch die Carisina (der Mittagstisch) ist Vergangenheit. Nach einem dreimonatigen Umbau in der Waldseerstraße gibt es fortan die Tafel, den Fairkauf und das Fairkauf-Café. Der Fairkauf existiert genau 25 Jahre und zieht immer mehr Kunden an, so Christopher Schlegel von der Caritas Bodensee-Oberschwaben.

Der Betrieb der Tafel läuft ab dem 30. Januar wieder an, ab dem 6. Februar wird immer dienstags und freitags im Café ein Mittagstisch angeboten.

Begriffe Carisatt und Carisina fallen weg

Wände wurden eingerissen, Durchgänge geschaffen und modernisiert: Die Räumlichkeiten des Fairkaufs und Tafelladens der Caritas sind laut Sprecherin Helen Bartknecht nun größer und heller. Seit Oktober 2023 war der Tafelladen wegen der Umbauarbeiten geschlossen.

Die Marke Fairkauf hat eine Verjüngungskur erhalten und schmückt sich mit neuem, modernen Logo, sagt Bartknecht.

Die Tafel Weingarten nutze darum jetzt ebenfalls das deutschlandweit bekannte orangefarbene Tafel-Markendesign. Folglich fallen die Namen Carisatt und Carisina weg.

Bislang waren die Ladenflächen in dem Gebäude voneinander getrennt. Durch den Durchbruch der Wände ist jetzt ein Fairkauf-Café entstanden, das auch gleichzeitig zu einer sogenannten Pop-up-Tafel umfunktioniert werden kann. Die Waren-Regale werden bei Bedarf herein- und herausgeholt, so Bartknecht. An den übrigen Tagen sei dieser Bereich ein Begegnungs-Café, das vom Ladenbereich des Fairkaufs über eine große Tür zugänglich ist.

Weniger Arbeit für Ehrenamtliche

„Wir hatten vorher nur sehr kleine Räume. Jetzt ist es ein Traum, nicht wiederzuerkennen. Der neue große Raum ist hell, mit einem Boden in Eichenoptik, schönen Farben, neuen Lichtern und so weiter“, sagt Simone Prommer, Leiterin der Tafel. Sie und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter hätten nun sogar weniger Arbeit als vorher. Das Kistenschleppen entfalle, weil alles auf die Rollregale gestellt werden kann.

Denn rollen kann man nun alles bis auf die Stühle. Selbst der Kühlschrank ist verschiebbar, denn wenn das Café öffnet, wird die gesamte Tafel-Einrichtung in einen kleineren Raum geschoben, der mit einem Lamellen-Vorhang vom Rest abgetrennt wird. Prommer: „Der regelmäßige Umbau wird von Mitarbeitern des Fairkaufs übernommen.“

Eine Änderung gibt es noch: Der Zugang zum Fairkauf-Café, in dem es den Mittagstisch gibt, führt nun über den Fairkauf, den extra Eingang gibt es nicht mehr. Dienstags kocht die KBZO, deshalb wird der Mittagstisch in den Schulferien an diesen Tagen ausgesetzt. Nicht so freitags, da sind die Ehrenamtlichen für das Essen zuständig.

Not-Verkauf während Umbauzeit

Während der dreimonatigen Umbauzeit der Tafel hatten Simone Prommer und ihre Helfer einen Not-Verkauf gestartet. Sie verkauften am Eingang zum Fairkauf fertig gepackte Tüten mit Lebensmittel für 1 Euro an Bedürftige. Auch Obst und Gemüse gab es. Der Rest, den die Ehrenamtlichen weiterhin bei den Supermärkten abholten, spendete der Tafelladen Weingarten an den in Aulendorf.

Für den Umbau hat die Caritas Förderungen vom Deutschen Hilfswerk erhalten, wodurch erwa 80.000 Euro zusammenkamen. Die Kottmann-Stiftung, der die Räumlichkeiten gehören, hat 100.000 Euro bezahlt. Der Fairkauf selbst wird diesen Januar 25 Jahre alt. Christopher Schlegel sagt: „Der Fairkauf ist immer weiter gewachsen. Auch jetzt kommen immer mehr Kunden und auch Spender.“ Rund 35.000 Menschen kaufen jährlich im Fairkauf Weingarten ein.

Und dann gibt es da noch einen Termin: Am Samstag, 3. Februar, ab 10 Uhr wird ein Fairkauf-Flohmarkt in der Wangener Straße 170 in Ravensburg stattfinden.

Der Tafelladen in Weingarten hat seine Öffnungszeiten um eine halbe Stunde nach hinten verlegt: dienstags und freitags von 14.30 bis 17 Uhr, donnerstags bleiben die Zeiten gleich, von 9.15 bis 11.45 Uhr. Der Mittagstisch hat immer dienstags und freitags von 11.30 bis 13 Uhr geöffnet.