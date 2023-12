Ein Auswanderer, der in Weingarten geboren ist, hat erst kürzlich wieder von sich reden gemacht. Sein Buch „Vom Zauber des Untergangs“ wurde zum Spiegel-Bestseller. Seit drei Jahren leitet Gabriel Zuchtriegel die Ausgrabungsstätte in Pompeji, sozusagen die „Welthauptstadt der Archäologie“, wie er sagt. Er gehört zum neuesten Teil der SZ-Serie „Von hier in die Welt“, in der Weingartener vorgestellt werden, die in der Ferne Karriere gemacht haben.

Gabriel Zuchtriegel war schon früh unterwegs_ als Zweijähriger werkelte er zum Beispiel im Deggenhausertal. (Foto: privat )

Der Auswanderer: Gabriel Zuchtriegel ist vor 42 Jahren in Weingarten geboren und in Wilhelmsdorf aufgewachsen. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er mittlerweile im italienischen Paestum, rund eine Stunde von der UNESCO-Welterbestätte Pompeji entfernt, denn dort leitet er als Direktor die Ausgrabungen.

Die Karriere: Nachdem er das Gymnasium in Wilhelmsdorf besucht hatte, zog es Gabriel Zuchtriegel nach Berlin zum Studium der Archäologie, er studierte auch ein Semester in Rom und fand Gefallen an Italien. Mit einem Stipendium konnte er schließlich zwei Jahre dort forschen. Dann habe sich eins zum anderen ergeben und so lebt der 42-Jährige nun schon seit elf Jahren in Italien, besitzt auch die italienische Staatsbürgerschaft. Mit dabei sind seine Frau, die er bereits in Berlin kennengelernt hatte, sowie seine Tochter und sein Sohn, die fast komplett in Italien aufgewachsen sind. Zu Hause werde aber Deutsch gesprochen.

Logo "Von hier um die Welt" (Foto: Weinert )

2021 wurde Zuchtriegel zum Direktor der etwa 66 Hektar großen Ausgrabungsstätte Pompeji ernannt. Die Stadt wurde im Jahr 79 nach Christus durch den Vulkanausbruch des Vesuv unter einer meterdicken Stein- und Ascheschicht begraben. Bis zu 45.000 Menschen könnten zur Zeit der Katastrophe in der Stadt und dem direkten Umland gelebt haben. Seit 1748 wird dort gegraben, rund 13.000 Räume kamen so schon zum Vorschein. Der Direktor hat mehr als 400 Mitarbeiter und verwaltet einen Jahreshaushalt von rund 150 Millionen Euro. „Es geht nicht nur um Ausgrabungen, sondern auch um Restaurierung und Instandhaltung“, sagt er.

Nun hat Gabriel Zuchtriegel das Buch „Vom Zauber des Untergangs. Was Pompeji über uns erzählt“ herausgebracht. Es ist bereits zum Spiegel-Bestseller geworden. Darin dreht es sich um die Auseinandersetzung mit einer plötzlichen Vergänglichkeit, denn der Tod hat die nicht geflohenen Bewohner Pompejis in Sekunden ereilt. Auch Sex ist ein Thema, da viele Wände erotische Darstellungen zierten. Der Autor behandelt aber auch die Frage, wie die Antike mit unserer Gegenwart verknüpft ist.

Das Heute: Zwei Drittel von Pompeji sind erst ausgegraben. Die Grabungen gehen langsam voran, denn die Archäologen arbeiten sorgfältiger, haben bessere Methoden als früher, so Gabriel Zuchtriegel.

Unser Ziel ist es nicht, alles auszugraben. Dann würden wir den kommenden Generationen an Archäologen ja nichts übrig lassen sagt er.

Das Team arbeitet unter anderem daran, die ausgegrabenen Objekte für die Nachwelt zu erhalten und für Ausstellungen vorzubereiten. Und das sei eine „sehr, sehr große Verantwortung und viel Druck“.

Pompeji ist deshalb so einzigartig, weil auch die Opfer von damals bis zu den Gesichtszügen, Frisuren oder dem Gewebe ihrer Kleidung rekonstruiert werden können. „Es ist wie eine eingefrorene Welt. Die Töpfe sind noch auf dem Herd, das Brot im Ofen. Wir sehen die antike Wirklichkeit“, sagt Gabriel Zuchtriegel. Mit einer speziellen Technik ist es den Archäologen gelungen, Abgüsse von den Opfern zum Zeitpunkt ihres Todes herzustellen. 1300 von ihnen hat man bisher gefunden. Sie ziehen viele Touristen an. Vor allem aber sei es das Gefühl der Menschen, dass Pompeji etwas ist, dass man in seinem Leben einmal gesehen haben muss.

Neben der Detailgenauigkeit von Kunstwerken und deren noch intensiven Farben habe ihn der Fund eines Sklavenzimmers am meisten berührt. Es war nur 16 Quadratmeter groß, spartanisch eingerichtet mit drei Betten. Gleichzeitig wurde der Raum als Lagerraum genutzt, Zaumzeug und Deichsel standen darin.

Die Beziehung zu Weingarten: In die Region kommt Familie Zuchtriegel in den Schulferien der Kinder und zu Weihnachten, um die Großeltern zu besuchen. Der 42-Jährige sagt: „Ich habe ein idyllisches Bild von ganz Oberschwaben und natürlich auch Weingarten. Ich erinnere mich gern an das Kloster, die Linse und die Hochschule. Da hat meine Mutter Pädagogik studiert.“ Die Heimat sei ihm immer präsent geblieben, auf seinem Kamin stehe beispielsweise ein schwarz-weiß-Bild vom Gehrenberg in Markdorf.

Er habe immer den Gedanken gehabt, eines Tages nach Oberschwaben zurückzukehren. „Das Ländle ist für mich eine innere Seelenlandschaft geworden, die ich immer mit mir rumtrage“, so Zuchtriegel. Allerdings wisse er nicht, ob die Realität mit seinem inneren Bild übereinstimme. Also lässt er sich die Zukunft offen.

Der Wunsch: Beruflich betrachtet, sei ein Wunsch schwierig, denn für einen Archäologen ist Pompeji nach Meinung von Gabriel Zuchtriegel schon das Maß aller Dinge. Er sagt: „Danach kann ich mich eigentlich nur noch in eine Zelle im Kloster Reichenau zurückziehen und Mönch werden.“ Ansonsten wolle er seine Sache einfach gut machen und außerdem ein Theaterprojekt vorantreiben: Künstler unterrichten Teenager aus der Umgebung von Pompeji, die oft aus schwierigen Verhältnissen stammen. Es gebe viel Arbeitslosigkeit, organisierte Kriminalität und Gewalt in der Region. Von den Ausgrabungen wüssten viele Menschen nicht viel - das möchte Gabriel Zuchtriegel ändern.

Das Buch „Vom Zauber des Untergangs - Was Pompeji über uns erzählt“ ist in allen Buchhandlungen und im Onlinehandel erhältlich. Es kostet 29 Euro und hat 240 Seiten.