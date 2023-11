Weingarten

Polizist verletzt sich bei Motorradunfall

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Leichte Verletzungen hat sich ein 25 Jahre alter Polizist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14 Uhr in der Brielmayerstraße in Weingarten zugezogen. Der 25-Jährige war mit einem Polizeimotorrad unterwegs, als ihm auf der engen Straße eine 73-jährige Nissan-Fahrerin mittig entgegenkam, heißt es im Bericht der Beamten.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 17:47 Von: sz