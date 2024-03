Polizei trifft bei Einbruchsalarm auf schlafenden Mann

Auf einen schlafenden Mann sind Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstag in einem Supermarkt in der Franz-Beer-Straße getroffen, als sie wegen eines Einbruchsalarms gegen 3.30 Uhr das Gebäude überprüften. Der alkoholisierte 41-Jährige war nach Angaben der Polizei offenbar auf der Suche nach einem Schlafplatz über ein Dachfenster in den Supermarkt eingestiegen und hatte sich dort zur Ruhe gelegt. Ob der Mann auch etwas entwendet hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auf den 41-Jährigen, der das Gebäude unmittelbar verlassen musste, kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu. Die Polizei prüft zudem, ob ein Zusammenhang zu einem Einbruchsalarm am 18. März (wir berichteten) besteht, bei dem ein beschädigtes Fenster festgestellt wurde.