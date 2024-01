Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Niederbieger Straße zwischen den Einmündungen Lägelerstraße und Weltestraße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet laut Polizeibericht eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin in Richtung Stadtmitte fahrend aus noch unklarer Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Kia einer Entgegenkommenden. Während die Unfallverursacherin und die weiteren Insassen im VW offensichtlich unverletzt blieben, zog sich die 18 Jahre alte Kia-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Unfallwagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde auch die örtliche Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen. Zum Unfallhergang suchen die eingesetzten Beamten noch unabhängige Zeugen, die diesen möglicherweise verifizieren können. Erreichbar sind die Beamten unter der Telefonnummer 0751/8036666.