Weingarten

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Nach einem bislang unbekannten Fahrer eines Schulbusses sucht die Polizei in Weingarten, nachdem dieser am Montagnachmittag gegen 16 Uhr nach einem Unfall mit einer Pedelec-Fahrerin in der Burachstraße einfach weitergefahren ist. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 14:51 Von: sz