Polizei stoppt unzulässig getunten BMW

Bereits am Sonntagabend stellten Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg bei einer Verkehrskontrolle in Weingarten an einem getunten BMW erhebliche Veränderungen am Geräuschverhalten des Fahrzeugs fest. Wie sich herausstellte, war die Abgasanlage laut Polizeibericht unzulässig manipuliert worden, um so entsprechende Fahrgeräusche zu erwirken. Die Beamten zeigten den 23-jährigen Autofahrer bei der Bußgeldbehörde an, außerdem muss er zeitnah den Rückbau der Veränderungen auf ein zulässiges Maß nachweisen.