Polizei rückt zu Einbruchsalarm aus

Zu einem Einbruchsalarm sind am Montag in den frühen Morgenstunden mehrere Streifen des Polizeireviers Weingarten zu einem Einkaufzentrum in der Franz-Beer-Straße ausgerückt. Das teilt die Polizei mit. Bei der polizeilichen Überprüfung konnte ein beschädigtes Fenster ausgemacht werden, wobei derzeit nicht davon auszugehen ist, dass mögliche Täter in das Objekt gelangt sind.

Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen eines möglichen versuchten Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.