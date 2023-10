Durch einen Kellerbrand in der Junkerstraße in Weingarten am 5. Oktober haben die Einsatzkräfte eine professionelle Cannabis-Plantage entdeckt. Das berichtet die Polizei jetzt. Demnach hat sie ein Dutzend Cannabis-Pflanzen gefunden, die im Keller standen und zwischen 0,5 und 2 Metern groß waren. „Zudem konnte bereits abgeerntetes und verpacktes Marihuana aufgefunden werden“, so die Polizei.

Mittelgroßer Fund im Keller

Wem die Plantage gehörte und ob der Besitzer in dem Mehrfamilienhaus lebte, wird noch ermittelt. Der Fund ist nach Angaben von Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, mittelgroß. Sie erinnert an einen großen Plantagenfund in Ebersbach-Musbach 2022 mit einer Plantage von gut 3.000 Quadratmetern Größe und etwa 600 Pflanzen.

Brand hatte nichts mit Plantage zu tun

Es liegt beim Weingartener Fund nahe, dass das Marihuana verkauft werden sollte, aber auch das müsse erst noch bewiesen werden. Sollte dem so sein, könnte dem Mann oder der Frau eine Geld- oder Gefängnisstrafe drohen, das hänge noch von vielen Faktoren ab. Auf jeden Fall werde wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Der Brand hatte übrigens, so Baier, nichts mit der Plantage zu tun, sondern entstand durch einen technischen Defekt an einer Wasserenthärtungsanlage.