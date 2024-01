Plätzlerzunft entstaubt Masken

Das traditionelle Maskenabstauben der Plätzlerzunft findet am Donnerstag, 11. Januar, um 19 Uhr auf dem Münsterplatz statt. Aufgrund der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte werden die Masken in diesem Jahr an einem Donnerstag abgestaubt, wie die Zunft mitteilt.

Nach dem Maskenabstauben findet im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben die Plätzlerversammlung statt. Dort gibt es Informationen zum großen Narrentreffen vom 19. bis zum 21. Januar in Weingarten und dem diesjährigen Narrenfahrplan.