„Narrenzeit“ zeigt das Kulturerbe Fastnacht im Wandel. Die Eröffnung der Ausstellung war die Auftaktveranstaltung zum Großen Narrentreffen am Wochenende anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Die Ausstellung, die sich über drei Stockwerke im Weingartener Schlössle erstreckt, thematisiert die Gründung in schwierigen Zeiten bis hin zur bunten Vielfalt närrischen Ausdrucks heute.

Der Archivar der Plätzlerzunft, Andreas Reutter, konzipierte mit dem Kulturanthropologen Werner Mezger diese multimediale Schau, die bis Jahresende noch in drei weiteren Städten im Südwesten zu sehen sein wird.

Narretei als Gegenpol und Ventil

Am Anfang gab es ein Faschingsverbot, gegen das sich die Gründer der VSAN wehrten. 1924 war das - der Erste Weltkrieg lag sechs Jahre zurück. Gerade in schwierigen Zeiten bräuchte es die Narretei als Gegenpol und Ventil, da waren sich die Redner der Vernissage am Donnerstagabend einig: von Oberbürgermeister Clemens Moll, über den Präsidenten der VSAN, Roland Wehrle, bis zum renommierten Volkskundler Werner Mezger.

Schwäbisch-Alemannische Fasnet, die der Politik trotzt, Freude verbreitet und seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört. Die zeigt das Schlössle auf allen Ebenen, ob Stellwände, Film, digital oder 3D-Objekte. Das geht mit einem der wertvollsten Exponate der Ausstellung los, einer Villinger Glattlarve (Fasnachtsmaske) aus dem 17. Jahrhundert. Auf diese Art der Scheme geht auch die Weingartner Plätzlermaske zurück.

Der Besucher erfährt, dass es erst seit der Gründung der VSAN - Deutschlands ältester Narrenvereinigung - überhaupt Narrentreffen gibt. Davor ging der Mummenschanz nicht über die eigene Ortsgrenze hinaus.

Fastnacht und Karneval sind verbunden

1928 dann das erste Narrentreffen in Freiburg. Eine Möglichkeit, auch andere Fastnachtstraditionen und Brauchtümer kennenzulernen und sich zu inspirieren. Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist zudem die Gegenüberstellung von Fastnacht und Karneval. Bis Ende der 20er-Jahre gab es auch hier im Südwesten den Prinz Karneval wie im Rheinland, bis man das deplatziert fand und sich verstärkt von den rheinischen Narren abgrenzte. Aus einstigen Prinzen wurden dann Zunftmeister, wie bei Josef Golling in Weingarten. Wobei es bis heute Verbindungen und gegenseitige Besuche gibt.

Das größte Fest in Weingartens Geschichte steht bevor Die Zünfte der VSAN feiern das 100-jährige Bestehen der Vereinigung. Tausende Hästräger und Gäste werden in der Plätzlerstadt erwartet.

Ein Thema überdies ist die Nazizeit. Als Instrument gegen politische Bevormundung gegründet, konnte die VSAN Einmischungen der Nationalsozialisten in die Fastnacht hierzulande weitgehend abwehren, so eine Info. Widerstand zeigt beispielsweise eine Plätzlermaske als Hitlerkarikatur, geschaffen vom Weingartener Bildhauer Alfons Arnold. Im letzten Narrensprung vor dem Zweiten Weltkrieg 1939 getragen, machte sie Furore in der Öffentlichkeit. Wegen der Vollmaskierung konnte der mutige Träger jedoch nicht ermittelt werden und wurde daher auch nicht bestraft.

Unters Volk mischen und mitfeiern

Und um dem vorgeschriebenen Hitlergruß zu entgehen, sei die verbindliche Grußformel „Narri Narro“ gewesen. 13 Zünfte gründeten die VSAN damals, nach dem Krieg wurden es immer mehr. Heute sind es 68 Zünfte. Ihre bunte Vielfalt, Magie und Rätselhaftigkeit zeigt eine Filmdokumentation. Fasnet im Museum ist das eine. Um sie jedoch zu erleben in ihrer Vitalität und Spontaneität, sollte man sich unters Volk mischen und mitfeiern. Das empfiehlt Werner Metzger. Gerade in schwierigen Zeiten.

Die Ausstellung „Narrenzeit“ läuft bis zum 1. April im Stadtmuseum Schlössle, Scherzachstr.1. Öffnungszeiten sind am Samstag, 20. Januar, von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 21. Januar, von 10 bis 17 Uhr