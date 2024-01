Plätzler werden Weltmeister im Schnellen Ü60

Nach sieben Stunden Schnellen standen am Samstag beim Großen Narrentreffen in Weingarten die Gewinner der Schneller-WM fest. 300 Teilnehmer aus drei Ländern waren am Start.

Direkt aus Weingarten kommen einige der Gewinner. Alle haben in der Kategorie kurzstielige Karbatsche teilgenommen.

Zweimal den zweiten Platz für Plätzlerin

Die Plätzler Gerhard Rock und Vitalis Pranic haben im Zweier-Team Ü60 den Weltmeistertitel geholt. Im Einzel bis 17 Jahre erreichte Alisa Bogenrieder den zweiten Platz. Noch einen zweiten Platz erschnellte sie sich in der Zweier-Gruppe bis 17 Jahre zusammen mit Theresa Metzler.

Den dritten Platz in der Dreier-Gruppe Ü18 gewannen Martin Eger, Christian Sauter und Benjamin Sauter. Das Zweier-Team Ü18 mit Elke Stolz und Anja Fürst machte ebenfalls einen dritten Platz. Und auch Vitalis Pranic erreichte im Einzel Ü60 den dritten Platz.