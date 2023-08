PH Weingarten als familiengerechte Hochschule augezeichnet

Die Pädagogische Hochschule Weingarten hat zum dritten Mal das Zertifikat „Audit familiengerechte Hochschule“ erhalten. Mit dem Audit, das von der berufundfamilie Service GmbH durchgeführt wird, werden Hochschulen und Unternehmen dabei unterstützt, maßgeschneiderte, gewinnbringende Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie zu entwickeln. Die PH Weingarten hatte das Auditierungsverfahren bereits 2016 erstmals erfolgreich durchlaufen.

„Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung als familiengerechte Hochschule“, sagte die Rektorin Karin Schweizer. „Uns ist es wichtig, Studierenden und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihr Studium möglichst ohne Einschränkungen zu absolvieren oder ihren Beruf ausüben zu können. Wir möchten, dass sie sich bei uns an der PH wohlfühlen.“ Dazu hat die PH Weingarten in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Unterstützungsangeboten geschaffen, etwa einen Eltern–Kind–Raum und eine Spiel– und Leseecke für Kinder in der Bibliothek eingerichtet. In der Kita Mullewapp gibt es flexible Betreuungszeiten, das Montessori–Studio der PH bietet eine Lern–Spielzeit an. Die Gleichstellungsbeauftragte der PH, Marieluise Kliegel, und Gleichstellungsreferentin, Sarah Zwerger beraten zudem über weitere Unterstützungsangebote von der Studienfinanzierung bis hin zu Regelungen im Studium wie Teilzeit– und Urlaubssemester.