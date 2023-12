Parken in Weingarten wird ab dem 1. Januar 2024 teurer. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Stadt für die oberirdischen Parkplätze 20 Prozent mehr als bisher verlangen darf. Dadurch sollen die Menschen verstärkt in die Tiefgaragen gelockt werden.

Außerdem müssen Autofahrer bald auch in der Gablerstraße, Abschnitt Promenade, fürs Parken bezahlen. Die dortigen 30 Parkplätze sind bisher kostenlos. Grund für diese Entscheidung sind die Sparmaßnahmen der Stadt. Sie rechnet nun mit Mehreinnahmen von 48.000 Euro pro Jahr.

Bisher hat die Stadt für das Parken auf angezeigten Flächen an den Straßen und auf Plätzen 1 Euro pro Stunde verlangt. Ab dem neuen Jahr werden es 1,20 Euro sein. Wer weniger als eine Stunde parken möchte, muss mindestens 30 Cent zahlen.

15.000 Euro für einen Parkscheinautomaten

Wenn die 30 Parkplätze in der Gablerstraße (Abschnitt Promenade bis zur Gartenstraße) künftig kosten sollen, muss zunächst ein Parkscheinautomat für 10.000 Euro angeschafft werden. Diese Ausgabe nimmt die Stadtverwaltung aber auf sich, denn die Verwaltung schätzt, durch die zusätzlichen Gebühren in der Gablerstraße jährlich rund 15.000 Euro einzunehmen. Sie wolle gerade an dieser Stelle das kostenlose Parken beenden, weil das ihrer Meinung nach in „direktem Widerspruch und Konkurrenz“ zu den kostenpflichtigen Stellplätzen in der Tiefgarage am Stadtgarten stehe.

Die CDU-Fraktion findet die Maßnahme gut. Fraktionsvorsitzender Markus Brunnbauer sagt: „Eine Erhöhung der Parkgebühren heißt nicht, Parkplätze abschaffen.“ Zudem habe die Stadt vor rund zehn Jahren das letzte Mal die Parkgebühren erhöht, sodass 20 Prozent moderat seien. Parkgebühren an sich findet Brunnbauer richtig. Er erinnert sich an eine Zeit, als beispielsweise in der Löwenlatz-Tiefgarage alle Plätze kostenlos waren.

Damals sei nie etwas frei gewesen, weil die Mitarbeiter der Geschäfte oder der Verwaltung mit ihren Autos dort gestanden hätten. Heute seien die meisten Parkplätze für die Bürger frei, die ihren Einkauf erledigen. So solle es auch sein.

„Im Süden“ seien die Parkgebühren höher

Auch Horst Wiest, Chef der Freien Wähler, findet, dass die Erhöhung der Gebühren moderat ist - im Vergleich zu Ravensburg sowieso. „Die Zeit ist vorbei, in der man in den Städten umsonst parken kann“, sagt er. Ein wenig außerhalb der Innenstadt könne man sein Auto zudem immer noch kostenlos abstellen.

Es ist laut Claus Kessel, Fraktionsvorsitzender der Grünen, unabdingbar, die Gebühren auf den oberirdischen Parkplätzen zu erhöhen, um den Haushalt der Stadt zu stärken. „Die Gebühren sind immer noch verträglich, wenn man sie mit denen weiter im Süden vergleicht“, so Kessel.

Mit Ravensburg vergleicht auch Doris Spieß, SPD-Chefin, die Parkgebühren Weingartens und findet: „Dann sind sie immer noch günstig.“ Die Stadt brauche die Mehreinnahmen zwingend, um an anderer Stelle Kürzungen und/oder Schließungen zu vermeiden.

Bald gibt es vielleicht Anwohnerparkplätze

Seit einiger Zeit arbeitet die Stadt Weingarten zusammen mit dem Stuttgarter Büro „Brenner Plan“ an einem neuen Parkraumkonzept. Da vor drei Jahren erstmals Gebühren für das Parken in den öffentlichen Tiefgaragen der Stadt erhoben wurden, habe das laut Aussage einiger Bürger dazu geführt, dass der Parkdruck auf die Straßen der Wohngebiete gewachsen ist.

Daraufhin kam das Thema Anwohnerparkplätze auf - also Parkplätze, auf die nur Anwohner mit einem speziellen Ausweis stehen dürfen. Gerade in der Oberstadt sei das von Bedeutung, da dort sehr viele Studenten parken, die keine Anwohner sind, sondern die Hochschule besuchen, wie Claus Kessel sagt. Sollten dort künftig Anwohnerparkplätze ausgewiesen werden, müsse die Stadt allerdings beobachten, wohin die Studenten mit ihren Autos ausweichen.

„Brenner Plan“ hatte im Mai erste Untersuchungen veröffentlicht. Heraus kam, dass es im gesamten Gebiet in Weingarten eigentlich ausreichend Parkplätze gibt. Es gebe aber auch Bereiche, in denen selten ein Parkplatz frei sei. Um detaillierte Aussagen machen zu können, müsse die Analyse aber erst abgeschlossen sein. Das sei frühestens Ende dieses Jahres der Fall, verkündete das Büro vor rund einem halben Jahr. Vielleicht gibt es also bald neue Erkenntnisse.