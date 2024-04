Osterfeuer als Sieg des Lebens über den Tod

Zur feierlichen Osternacht in der Basilika von Weingarten hat sich am Samstagabend die katholische Kirchengemeinde St. Martin zusammen mit Pfarrer Ekkerhard Schmid versammelt. Diese Nacht vor dem Ostersonntag ist für viele Gläubige von besonderer Bedeutung, denn sie markiert den Beginn des wichtigsten christlichen Festes.

Im Rahmen dieser feierlichen Zeremonie wurde ein Feuer auf dem Basilikavorplatz entzündet, das die Dunkelheit der Nacht erhellt. Dieses Feuer symbolisiert die Hoffnung und den Sieg des Lebens über den Tod. Aus diesem Feuer wurde die Osterkerze entzündet, welche dann feierlich in die noch dunkle Kirche getragen wurde. Die strahlende Flamme der Osterkerze repräsentiert Christus als das Licht der Welt, das die Finsternis erhellt und den Weg vom Tod zum Leben weist.

Inmitten dieser feierlichen Atmosphäre wurde auch der kleine Levi Reimann in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Seine Taufe symbolisiert nicht nur seine Aufnahme in die Kirche, sondern auch den Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben durch Christus.