Oper und Konzert an einem Abend

Im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten ist am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr gleich zweifach Unterhaltung geboten: mit Henry Purcells Oper „Dido & Aeneas“ sowie dem Instrumental-Konzert „Time Travel“. Mit viel Ausdruckskraft erzählt Henry Purcell die Geschichte der tragischen Liebe zwischen Dido und Aeneas. Da die Oper nur gut eine Stunde dauert, ist nach der Pause auch noch Zeit für ein Instrumental-Konzert mit der renommierten Saxophonistin Karola Elßner. Es ist eine Zeitreise vom 17. ins 20. Jahrhundert, bei der die Lautten Compagney Berlin und Elßner Henry Purcell und die Beatles auf einzigartige Weise zum Leben erwecken, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es unter Telefon 0751/ 405-232, auf www.reservix.de und in der Tourist-Information