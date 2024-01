Mutmaßlich durch einen technischen Defekt ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr im Fasanenweg ein Opel in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Das teilt die Polizei mit. Beim Einparken in eine Garage hatte der Fahrer bereits Qualm aus dem Motorraum wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Bei deren Eintreffen stand das Fahrzeug im Vollbrand, das Feuer griff auch in Teilen auf die Garagen über. Die Flammen konnten schließlich schnell gelöscht werden. Während der Schaden an den Garagen auf rund 10.000 Euro beziffert wird, liegen zum Wert des Fahrzeugs keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand.