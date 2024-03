Die skurrilsten Brunnen, ältesten Gasthäuser und größten Arbeitgeber - In der Serie „Best-of-Weingarten“ hält die „Schwäbische Zeitung“ nach den Superlativen der Welfenstadt Ausschau. Dieses Mal geht es um die wohl erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler.

Lisa Müller - Sportschießen

Die 31-jährige Lisa Müller schießt derzeit für den „SV Berg“ und in der Bundesliga für die „SB-Freiheit“. Außerdem ist Müller seit zwölf Jahren Teil der deutschen Nationalmannschaft. „Da ich der Sportfördergruppe der Bundeswehr angehöre, kann ich mich voll auf das Training und die Wettkämpfe konzentrieren“, so die Sportsoldatin. Nebenher absolviert sie ein Fernstudium im Bereich Tierpsychologie.

Mit dem Sportschießen angefangen hat Müller im Alter von zehn Jahren. „Ich bin klassisch durch meine Familie dazu gekommen. Mein älterer Bruder war schon sehr erfolgreich und ich wollte das unbedingt auch werden“, erzählt sie. Nach den verpassten Olympia-Qualifikationen 2016 und 2020/21 möchte sie bei den diesjährigen Spielen in Paris unbedingt dabei sein. Dafür trainiert sie vier- bis sechsmal zwischen drei und fünf Stunden in der Woche, hinzu kommen noch Kraft-, Ausdauer und psychologisches Training. Den Gewinn des Quotenplatzes für Deutschland bei den Weltmeisterschaften 2023 in Baku sieht sie als ihre persönliche Bestleistung.

Yannik Knobloch - Zehnkampf

Yannik Knobloch ist Zehnkämpfer und tritt für die „LG Welfen“ an. Sein bisher größter Erfolg war die Teilnahme am „Thorpe Cup“ mit der deutschen Nationalmannschaft. Gegen die USA erzielte er dort seinen persönlichen Rekord. Zu seinen Lieblingsdisziplinen gehören der 100-Meter-Lauf und Hochsprung. Aktuell trainiert er drei- bis fünfmal wöchentlich für jeweils zwei Stunden. Auch auf seine Ernährung achtet er: „Viele Proteine und Vollkornkost, aber was Süßes muss natürlich auch mal sein“, so Knobloch. Nebenbei macht er noch eine Ausbildung zum Elektriker.

Das Besondere: Durch eine Verletzung ist Yannik Knobloch überhaupt erst zur Sportart gekommen. Bis vor fünf Jahren lebte er nämlich noch in Amerika und spielte Basketball, ehe es ihn nach Bad Waldsee zog. Bei der „LG Welfen“ konnte ihn seine Leichtathletik-Trainerin dann für den Zehnkampf begeistern. Wegen einer weiteren Verletzung konnte sich der 22-Jährige nicht für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. „Meine nächsten Ziele sind der Europa- und Weltmeistertitel und die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles“, sagt er.

Johanna & Pauline Borrmann - Beachhandball

Mit Pauline und Johanna Borrmann schaffen es Schwestern auf die Liste. Beide spielten zuerst mehrere Jahre für den „TV Weingarten“ Handball und wechselten 2023 zur „HSG Bensheim/Auerbach“. Vor etwa fünf Jahren entdeckten sie Beachhandball für sich.

„Wir haben im Sommer bei einem Jugendturnier mitgespielt, wussten zu dem Zeitpunkt aber gar nicht so wirklich, wie Beachhandball eigentlich funktioniert“, erzählt Johanna Borrmann. „Wir haben zunächst mit aufblasbaren Toren trainiert, nach und nach konnten wir unsere Mitspielerinnen und den ganzen Verein davon überzeugen“, ergänzt ihre Schwester Pauline.

Derzeit treten die Schwestern für die „Caipiranhas Bartenbach“ an und konnten sich 2023 mit dem Team für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. „Unser Ziel ist es, dass wir in ein paar Jahren mit den europäischen Spitzenteams mithalten können“, so Johanna Borrmann. Beide wurden bereits für mehrere Turniere in die deutsche Junioren-Nationalmannschaft berufen. „Um die Schule und den Leistungssport besser miteinander vereinbaren zu können, bin ich im vergangenen Jahr in die Handballakademie nach Bensheim gezogen“, sagt Pauline. Ihre Schwester studiert an der Technischen Universität in Darmstadt.

Jannik Schaufler - Triathlon

Weiter geht es mit Jannik Schaufler (26). Der hat früher Fußball beim „SV Weingarten“ gespielt, sich dann aber doch für den Triathlon entschieden. „Zu dem Sport bin ich durch meinen Vater und mehrere Schnupper-Wettkämpfe gekommen“, erzählt er. Damals trat er in den „Deutschen Alpenverein“ in Ravensburg ein, für den er heute noch antritt. Mit 16 Jahren zog er in ein Sportinternat und später für drei Jahre zum Bundesstützpunkt nach Heidelberg. Aktuell lebt er mit seiner Freundin in Girona und schreibt seine Maserarbeit in Wirtschaftsrecht.

Seine Lieblingsdisziplinen sind Laufen und Radfahren. „Laufen ist für mich die Definition von Freiheit, das kann ich am besten und es macht mir auch am meisten Spaß“, so Schaufler. Als Vorbild nennt er unter anderem seinen Trainer Sebastian Kienle, der 2014 selbst den „Ironman“ auf Hawaii gewonnen hat. 2016 wurde Schaufler deutscher U-23-Meister und zwei Jahre später Vize-Europameister bei den Junioren.

Im Jahr 2021 erzielte er in Chile mit dem dritten Platz sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis. „Mein nächstes Ziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft“, so Schaufler.

TV Weingarten - Trampolin

Da die Abteilung Trampolin des „TV Weingarten“ traditionell erfolgreich ist, wird die Teamleistung auf der Liste berücksichtigt. Gegründet wurde die Abteilung 1974 von Lutz Christmann und feiert dieses Jahr das 50-jährige Bestehen. Seit 1994 leitet Tanja Vidakovic die Abteilung. „Aktuell trainieren wir fünfmal die Woche für jeweils zwei bis vier Stunden“, sagt sie. Das Team besteht aus etwa 60 Wettkampfturnern und startet in der 1. Bundesliga.

Zu den größten Erfolgen der Vereinsgeschichte gehören die Teilnahme an der Jugendolympiade, mehrere Weltcups, deutsche Meisterschaften sowie Europa- und Weltmeistertitel. „Außerdem sind wir kürzlich mit der zweiten Mannschaft in die Oberliga aufgestiegen“, so Vidakovic. Zu den vielversprechendsten Talenten würden Mara Herter und Malte Gross zählen. „Unsere künftigen Ziele sind Medaillenplätze in der Bundesliga und die Qualifikation für die Europameisterschaft im Doppel-Minitrampolin“, sagt sie.