Ohne Nachfolger: Weingartener Hausarzt hört auf

Nach mehr als 30 Jahren schließt der Hausarzt Axel Nold seine Praxis in der Zeppelinstraße in Weingarten. Am 30. Juni soll es soweit sein, wie er erzählt. Dann möchte der bald 69-Jährige in den Ruhestand gehen.

Seine Patientinnen und Patienten müssen sich nun auf die Suche nach einem anderen Arzt oder Ärztin machen. Einen Nachfolger gibt es nämlich nicht. Das liegt aber nicht an zu wenig Interessenten.

Zwei Jahre um Nachfolger gekämpft

Schon vor zwei Jahren beschloss Axel Nold, sich bald zur Ruhe zu setzen. „Da begann ich, mich um einen Nachfolger zu kümmern“, sagt der gebürtige Weingartener. Über die Kassenärztliche Vereinigung - eine bundesweite Praxisbörse - und sämtliche Fachzeitschriften, bot er Kolleginnen und Kollegen an, seinen Kassenarztsitz zu übernehmen.

Daraufhin hätten sich auch drei Personen gemeldet, die eine Übernahme ernsthaft in Betracht zogen. Mit einem Kollegen sei Nold sogar schon bei einem Anwalt gewesen, um das Rechtliche zu klären. Der Interessent sei dann aber wieder abgesprungen. Der Allgemeinmediziner weiß von Kollegen, die auch in den Ruhestand wollen, dass es ihnen ähnlich ergeht. „Jungmediziner wollen das nicht mehr machen“, so Nolds Eindruck.

„Seine Perlen, ohne die nichts geht“, sagt Hausarzt Axel Nold über die beiden medizinischen Fachangestellten Regine Syed (links) und Heike Dietlicher. (Foto: Lea Dillmann )

Als Einzelkämpfer eine Praxis zu übernehmen, das würden sich nur noch wenige zutrauen. Der Allgemeinmediziner ist überzeugt, Hausarztpraxen, die von nur einem Arzt geführt werden, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. „Work-Life-Balance heißt das neue Zauberwort“, sagt Nold. Stattdessen würden es junge Mediziner bevorzugen, die Verantwortung und letztlich die Arbeit mit Kollegen zu teilen. Sie gründen Gemeinschaftspraxen oder streben eine Anstellung in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an.

„Klar, man kann sagen, wirtschaftlich ist das besser. Und man muss sich nicht mehr allein um die Bürokratie kümmern“, sagt Nold. Doch das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt gehe verloren, wenn immer wieder ein ein anderer Arzt behandelt.

Immer mehr Menschen ohne Hausarzt

Nold glaubt nicht mehr daran, noch einen Nachfolger zu finden. „Das ist jetzt alles gelaufen“, sagt er. Ende Juni gebe er seinen Kassenarztsitz ab. Dann könne die Kassenärztliche Vereinigung, die in Deutschland die ärztliche Versorgung überwacht, seinen Sitz im gesamten Landkreis neu vergeben. Damit wäre aber nicht gewährleistet, dass sich ein neuer Arzt in Weingarten niederlässt.

Wie sich Nolds Praxisaufgabe auf die Gesundheitsversorgung in der Region auswirkt, ist schwer abzuschätzen. Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg (KVBW) ordnet den Versorgungsgrad im Schussental, also in Ravensburg, Weingarten und einigen Gemeinden im Umland, aktuell mit 104,1 Prozentpunkten sogar besser ein, als es sein müsste. Doch diese Zahl sagt nichts über die Realität aus, wie Kai Sonntag, Sprecher der KVBW betont.

„Wenn wir einen Versorgungsgrad von Hundert Prozent haben, heißt das noch lange nicht, dass jeder Patient bei einem Hausarzt aufgenommen werden kann.“ Denn die Kennzahl orientiere sich an finanziellen Begrenzungen, wie die Abrechnungen der Ärzte. Anders sei es auch nicht möglich. „Es gibt keine Systematik, die zeigt, wie viele Ärzte man in einer gewissen Region braucht“, erklärt Sonntag.

Die Kreisärzteschaft im Landkreis Ravensburg kritisiert die Berechnung des Versorgungsgrades. Ihr Vorsitzender, Wolfgang von Hänisch, sagt: „Solange der Landkreis als gut versorgt gilt, sieht sich niemand in der Pflicht, zu handeln. „Wir haben zunehmend Personen, die keinen Hausarzt haben. Sie werden auch niemanden finden, wenn sich an dem System nichts ändert“, sagt von Hänisch.

Räumlichkeiten schon neu vermietet

Nold jedenfalls rät seinen Patienten auf der Suche nach einem neuen Arzt „einfach mal herum zu telefonieren“. Er habe die anderen sieben Hausarztpraxen in Weingarten über seine Schließung informiert. Die Kollegen würden nun mit mehr Zulauf rechnen und hätten teils schon rückgemeldet, dass sie noch etwas Kapazitäten hätten. Nold empfängt in seiner Praxis pro Quartal zwischen 1000 und 1200 Patienten.

Axel Nold studierte Medizin in den 1980er-Jahren in Berlin. Danach kehrte er in seine Heimatstadt Weingarten zurück und arbeitete zunächst am Krankenhaus. 1991 übernahm er dann die Praxis seines Vaters, die sich übrigens in seinem Elternhaus befindet. Weil es keinen Nachfolger gibt, wird er die Räumlichkeiten ab 1. Juli an einen Physiotherapeuten vermieten. Am 26. Juni wird Nold seine Praxis zusammen mit seinen zwei medizinischen Fachangestellten ein letztes Mal öffnen.

Heike Dietlicher schaut sich gerade nach einer anderen Stelle um. Ihre Kollegin Regine Syed geht nach 45 Dienstjahren in Rente. „Wenn jemand die Praxis übernommen hätte, hätte ich noch eine Weile weitergemacht“, sagt die 65-Jährige. Woanders neu anzufangen, das kann sie sich nicht vorstellen.

Hausarzt Nold möchte der Region auch in seinem Ruhestand treu bleiben. „Ich habe einige Hobbies, die werde ich weiter pflegen“, sagt er. Wenn er nochmal die Wahl hätte, seinen Beruf würde er wieder ergreifen. „Das war einfach mein Ding“, sagt er. „Wenn man sich für einen Beruf berufen fühlt, dann ist man auch bereit, sehr viel dafür zu geben.“