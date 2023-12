Alle Fraktionen des Gemeinderates versuchen seit rund einem Jahr, einen Friedhofsausschuss zu gründen. Bisher hat die Verwaltung eine Abstimmung darüber aber immer wieder verschoben. Andreas Leicht von der CDU ist sich sicher: „OB Moll will diesen Ausschuss einfach nicht.“

Denn der würde bedeuten, dass die Stadtverwaltung den Friedhofsausschuss bei jedem noch so kleinen Vorhaben zuvor unterrichten muss. Die Stadt jedoch teilt mit, dass sie dem Wunsch nach einem solchen Gremium nachkommen möchte. Eine Einigung scheint also in Sicht.

Ausschuss will Stadtverwaltung beraten

Ich habe noch nie erlebt, dass ein Antrag so lange von der Stadtverwaltung verschleppt wird und finde das nicht in Ordnung, sagt Claus Kessel (Grüne).

Er würde zusammen mit Andreas Leicht, David Roth (Freie Wähler), Birgit Ewert (SPD) und Peter Wielath (Bürger für Weingarten) in dem gewünschten Friedhofsausschuss sitzen. Das haben alle Fraktionen gemeinsam beschlossen, sagt er.

Im November 2022 war der Antrag für die Gründung des Friedhofausschusses zunächst vonseiten der CDU an die Stadtverwaltung gestellt worden. Sinn eines solchen Gremiums sei die Weiterentwicklung des Marien- und Kreuzbergfriedhofs, besonders was die Friedhofsordnung und die Gebühren betrifft. Es gehe auch darum, bei baulichen Veränderungen oder der Gestaltung der Friedhöfe mitwirken zu können. Der Ausschuss könne zwar nichts beschließen, aber die Verwaltung beraten. Das sei nach Meinung von Andreas Leicht auch dringend nötig, denn es sei in der Vergangenheit zu falschen, auch ungerechten Entscheidungen gekommen.

Stadtrat: Fundiertes Wissen fehlte bisher

Er sagt: „Bisher hat die Verwaltung dem Gemeinderat in Sachen Friedhöfe immer etwas empfohlen, dann wurde abgestimmt. Dahinter stand allerdings kein fundiertes Wissen. Das waren oft Entscheidungen zwischen Burger King und McDonald’s.“

Derzeit etwa habe die Stadtverwaltung angefangen, am Eingangsbereich des Kreuzbergfriedhofs eine Art Begegnungsstätte zu errichten. Dieser Bereich sei für so ein Vorhaben allerdings nicht geeignet, findet Leicht. Einblicke in das Friedhofsgeschehen hat der Steinbildhauer, weil er direkt neben dem Marienfriedhof lebt und Grabsteine herstellt. So kommt er mit vielen Bürgern ins Gespräch. Deshalb hätten sich die Friedhöfe zu einem wichtigen Thema für ihn entwickelt.

Umso enttäuschter ist er, dass die Fraktionen der Gründung eines Friedhofsausschusses bislang noch nicht näher gekommen sind. Nachdem der Antrag die Stadtverwaltung vor mehr als einem Jahr erreicht habe, habe sie ihn stark verändert zur Abstimmung geben wollen - mit der Empfehlung, den Antrag abzulehnen. Die CDU zog den Antrag daraufhin zurück, um ihn neu aufzusetzen. Nun beteiligten sich auch die anderen Fraktionen, standen ebenfalls für die Gründung eines Friedhofsausschusses ein.

Stadt will dem Wunsch nachkommen

Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass der ursprüngliche Antrag wie eine Geschäftsordnung aufgebaut war, was aber nicht mit den Bestimmungen einer Gemeindeordnung zusammenpasste - etwa in der Frage des Vorsitzes oder der Zahl der Mitglieder. Er habe zwingend verändert werden müssen.

Im Mai 2023 wurde der neue Antrag gestellt, im Juli stand er auf der Tagesordnung im Gemeinderat. „Der Punkt kam allerdings so spät und die Sitzung war bis dahin so anstrengend, dass wir den Punkt vertagen wollten“, so Andreas Leicht. Der Antrag wanderte sodann in den Verwaltungsausschuss, es taten sich rechtliche Fragen auf, der Punkt wurde erneut verschoben. Leicht: „Der OB sagte gebetsmühlenartig, dass die Stadt so einen Ausschuss nicht braucht.“ Es folgten Gespräche, weitere redaktionelle Anpassungen des Antrags und diverse Prüfungen.

Die Friedhöfe, so die Stadt, hätten für die Bürger einen wichtigen Stellenwert. Die Themen seien bislang im Gemeinderat behandelt worden und „hätten hier auch weiterhin eine gewichtige Rolle eingenommen“, schreibt die Stadtverwaltung. Sie respektiere aber auch den Antrag der Fraktionen und komme „dem Wunsch nach einem zusätzlichen Ausschuss entsprechend nach“. Am 11. Dezember soll der Antrag im Gemeinderat endlich zur Abstimmung kommen.