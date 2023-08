Das Freibad Weingarten in Nessenreben scheint gerettet zu sein. Auch im kulturellen Bereich setzt die Stadt nicht zu einem „kompletten Kahlschlag“ an, wie es einige Gemeinderäte formuliert hatten, nachdem die Stadtverwaltung vor zwei Wochen eine harte Sparliste vorgelegt hatte. Denn: Kurz vor der alles entscheidenden Gemeinderatssitzung am Montag legte Oberbürgermeister Clemens Moll seinen Räten überraschend ein überarbeitetes Sparpaket vor.

Es beinhaltete deutlich mehr Kompromisse, für die CDU sogar zu viele. Zudem können dadurch nicht die eigentlich notwendigen 2 Millionen Euro, sondern nur noch 1,45 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Dennoch stimmten alle Räte bei drei Enthaltungen dafür. Der Sitzungssaal war voll, die vorhandenen Stühle für Zuhörer reichten längst nicht mehr aus.

Heftiger Gegenwind

Vielleicht hatte Clemens Moll nach Veröffentlichung der ersten Sparliste nicht mit einem solch heftigen Gegenwind aus der Bürgerschaft gerechnet. Fest steht, dass sowohl er als auch die Gemeinderäte teilweise heftig angegangen wurden. „Mir wurde sogar vorgeworfen, die Menschen in die Arme der AfD zu treiben“, so Moll. Unter anderem war eine Petition gegen die Sparmaßnahmen entstanden, die bis heute rund 8700 Bürger aus Weingarten und der Region unterschrieben haben. Sie richtete sich vor allem gegen eine mögliche Schließung des Freibads und die Kürzungen der Kulturförderung in der Stadt.

Hintergrund der Sparmaßnahmen sind vor allem der Neubau der Talschule in Weingarten für mehr als 30 Millionen Euro sowie die Sanierung der Altbauspange und des Schulzentrums mit Realschule und Gymnasium für mehr als 50 Millionen Euro. Und: Das Regierungspräsidium sitzt der Stadt schwer im Nacken.

Das wurde beschlossen:

Freibad: Es hat sich bereits ein noch unbekannter Investor aus der lokalen Wirtschaft finden lassen, der in Kooperation mit der Stadt dafür sorgen will, dass sich der Verlust des Bades bis zum Jahr 2025 um 100.000 Euro minimiert. Es geht laut Moll um einen sechsstelligen Betrag, das Bad bleibt jedoch in städtischer Trägerschaft.

Hallenbad: Die Stadt will wie schon länger bekannt eine Kooperation mit dem Land eingehen — das Land finanziert die anstehende Sanierung des Bades mit, dafür sollen die Studenten der Pädagogischen Hochschule dort trainieren dürfen. Heißt im Umkehrschluss: Das Land muss keine neue Schwimmhalle für die Studenten bauen. Die Folge sind vermutlich viel weniger oder gar keine Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit mehr, da die Schwimmschulen die restliche Zeit im Wasser benötigen.

Sauna: Sie wird bei einer Kooperation mit dem Land geschlossen.

Kultur: Die Spielzeit und das Kulturzentrum Linse hätten im ersten Sparvorschlag nicht mehr gefördert werden sollen. Nun sieht die Verwaltung vor, dem Gemeinderat bis nächsten Sommer ein neues Konzept zur städtischen Kulturarbeit vorzulegen. Sie hat das Ziel, etwa 110.000 Euro im Vergleich zu diesem Jahr einzusparen — auch mit Blick auf Museen und städtische Großveranstaltungen wie der Fasnet, dem Blutritt, dem Welfen– und Stadtfest.

Die Verwaltung wird prüfen, ob die Zuschüsse für das Festival weit! für Neue Musik, das Trans4JAZZ–Festival, das Umsonst & Draußen Festival, das Städtische Orchester und das Kulturforum reduziert werden können. Die Förderung für die Kinderuni soll ganz entfallen, der Kulturpreis nicht mehr vergeben werden. Die Förderung der Linse soll bestehen bleiben, die Zahl der Veranstaltungen bei der städtischen Spielzeit verringert. Zudem sollen die Kartenpreise um durchschnittlich 15 Prozent erhöht werden. Die Hoffnung liegt auch auf möglichen Sponsoren. Alle Kulturschaffenden müssen zwingend am Konzept beteiligt werden.

Kultur– und Kongresszentrum: Wie im ersten Vorschlag möchte die Stadt für das Hotel und das Restaurant bis Jahresende einen Pächter finden. So soll ab 2025 das jährliche Defizit um 400.000 Euro gesenkt werden.

Gewerbe– und Grundsteuer: Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll ab 2024 von 390 auf 400 Prozent erhöht werden. Der Hebesatz der Grundsteuer A und B dafür nicht wie zuerst geplant von 500 auf 550, sondern nur auf 525.

Parken: Oberirdisch wird die Stadt die Parkgebühren um 20 Prozent anheben, in Tiefgaragen um 10 Prozent. Es sollen zudem Anwohnerparkplätze entstehen, die ebenfalls kosten.

Gebühren: Die Pacht für landwirtschaftliche Flächen wird genauso erhöht wie die Gebühren für den Festplatz und die Verwaltungsgebühren.

Haus des Ehrenamts: Im Gebäude Haus am Mühlbach soll das „Haus des Ehrenamts“ entstehen. Dort hinein sollen die Einrichtungen Bürger in Kontakt und Agendatreff Oberstadt ziehen. Damit entfiele die Miete für die jetzigen Standorte. Im ersten Entwurf sollte das 2024 geschehen, nun ist der Umzug für 2025 geplant. Zudem soll die Prüfung ergebnisoffen bleiben.

Jugendcafé Oberstadt: Im ersten Entwurf sollte es geschlossen werden. Jetzt will die Stadtverwaltung das Konzept sowie die Zusammenarbeit mit dem Haus der Familie überprüfen.

Brunnen: Es sollen nur noch besonders stadtbildprägende Brunnen betrieben werden. Die anderen sollen abgeschaltet werden und können als Sitzfläche oder Blumentrog genutzt werden.

Schulbus Vorderer Ochsen: Die Stadtverwaltung prüft, ob der Schulbusbetrieb für diesen Bereich ab dem Schuljahr 2024/25 eingestellt werden kann.

Bahnhalt BOB: Eventuell kann der BOB–Haltepunkt aufgegeben werden — auch das will der OB mit seinem Team prüfen. Das Mobilitätskonzept des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental sieht ab 2027 die Verkehrsachse entlang L313/312 mit einem Mobilitätshub Charlottenlatz vor.

Städtische Liegenschaften: Um Mietkosten zu sparen, sollen VHS–Standorte zusammengelegt werden und das Stadtmarketing zum Amt für Kultur und Tourismus ziehen. Auch die Evangelisch Katholische Hochschulgemeinschaft könnte umziehen.

Zweitwohnunngssteuer: Die Verwaltung wird einen Beschlussvorschlag entwickeln, in dem es darum geht, die Zweitwohnungssteuer von 10 auf 20 Prozent zu erhöhen. Das muss der Gemeinderat dann aber erst absegnen.

Verwaltungseffizienz: Die Verwaltung prüft Einsparmaßnahmen bei sich selbst. Dabei geht es um interne Organisationsabläufe sowie bestehende Standards.